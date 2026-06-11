Instagramin muutos: "Sinun algoritmisi" saapuu päänäkymään ja antaa sinun päättää aiheista

Instagram-pomo Adam Mosseri on kertonut (linkki Threads) palvelun ottavan askeleen kohti avoimempaa käyttökokemusta. Sosiaalisen median jätti tuo uuden Your Algorithm eli Sinun algoritmisi -osion sovelluksen päänäkymään.

Ominaisuus on ollut jo aiemmin käytössä Reels-videoissa ja löytönäkymässä, mutta nyt se laajenee kattamaan koko sovelluksen tärkeimmän syötteen. Muokkausmahdollisuus tulee käyttöön tällä viikolla.

Uudistuksen myötä käyttäjät näkevät suoraan listan teemoista ja aihepiireistä, joista algoritmi päättelee heidän olevan kiinnostuneita, ja he voivat itse lisätä tai poistaa näitä aiheita muokatakseen näkemäänsä sisältöä.

Mosserin mukaan siirtyminen seurattujen tilien sisällöstä algoritmien suosittelemiin julkaisuihin on murentanut käyttäjien omaa hallinnan tunnetta.

Vaikka suositukset ovat teknisesti toimivia ja auttavat ihmisiä löytämään uutta sisältöä, ne ovat samalla tehneet vuorovaikutuksesta järjestelmän kanssa yksipuolista. Mosseri uskoo, että monien kokema epämukavuus sosiaalisen median äärellä johtuukin juuri siitä tunteesta, että sovelluksen kokemus vain tapahtuu heille ilman, että he voivat itse vaikuttaa siihen.



Sisällön järjestämisessä käytetään jatkossa suuria kielimalleja eli tekoälyä, joka kykenee paremmin analysoimaan monimutkaista dataa ja kääntämään ne ihmiselle ymmärrettäviksi sanoiksi ja teemoiksi. Aikaisemmin sisällön järjestämiseen käytetyt suositusmallit toimivat matemaattisina koordinaatteina, mutta se ei pystynyt selittämään tarkasti, miksi algoritmi suositteli juuri tiettyä videota.

Mosserin mukaan nyt julkaistu aihepiirien muokkausmahdollisuus on vasta alkua laajemmalle muutokselle. Instagramissa kehitetään parhaillaan työkaluja, joilla käyttäjät voisivat hienosäätää päänäkymäänsä myös tiettyjen henkilöiden, erilaisten mielentilojen tai sisältötyyppien perusteella. Mosserin mukaan yhtiön liiketoiminnan kannalta on pitkällä aikavälillä parasta antaa ihmisille todellinen valta päättää, millaiseksi he haluavat palvelun itselleen rakentaa.

Mosseri ennakoi, että muutaman vuoden sisällä tekoäly kykenee luomaan täysin räätälöityjä sovelluskokemuksia reaaliajassa, jolloin sovelluksen rakenne ja käyttötarkoitus voivat olla jokaiselle ihmiselle täysin erilaiset.

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