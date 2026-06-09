Uusi kokeilu pääkaupunkiseudulla: Tarvitsetko ruohonleikkaajaa? Sellaisen voi klikata kotiin Woltista

Yrittäjyyspalvelu UKKO.fi ja teknologiayhtiö Wolt tuovat kesäyrittäjät suoraan osaksi Woltin mobiilisovellusta. Tänään julkistetun UKKO.fi Kesätyötori -palvelun avulla kuluttajat voivat kesäkuun 9. päivästä alkaen tilata nuoria keikkatyöläisiä hoitamaan erilaisia arjen askareita suoraan kotiovelleen.

Yhtiöiden mukaan uuden palvelun taustalla vaikuttaa Suomen haastava kesätyömarkkinatilanne, jossa avoimien työpaikkojen määrä on laskenut useita vuosia peräkkäin samalla kun hakijoita olisi tarjolla entistä enemmän.





Yhteistyön tavoitteena onkin tarjota nuorille uudenlainen, matalan kynnyksen keino työllistää itsensä kevytyrittäjinä ja kerryttää arvokasta työkokemusta. Samalla palvelu tuodaan alustalle, jota potentiaaliset asiakkaat käyttävät jo valmiiksi aktiivisesti.

Tänä kesänä käynnistyvää palvelua pilotoidaan aluksi pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Sovelluksen kautta on mahdollista tilata UKKO Kesäyrittäjäksi rekisteröitynyt nuori auttamaan esimerkiksi ruohonleikkuussa, ikkunanpesussa, autonpesussa tai erilaisissa maalaustöissä.

Käytännössä tilausprosessi etenee siten, että Wolt-käyttäjä tekee sovelluksessa tilauksen haluamastaan palvelusta. Tämän jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa sopivilta kesäyrittäjiltä tarjoukset vuorokauden kuluessa ja voi valita niistä itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Kun työ on suoritettu sovitusti, tilaaja maksaa yrittäjän tarjoaman korvauksen, joka määritetään yrittäjäkohtaisesti.

"Kevytyrittäjyys on helppoa aloittaa ja lopettaa juuri silloin kun itselle parhaiten sopii. Tämä yhteistyö Woltin kanssa on entistä konkreettisempi teko yrittäjyyden helpottamiseksi ja mahdollistamiseksi erityisesti kesäyrittäjille. UKKO.fi Kesätyötori -palvelun kautta haluamme normalisoida kesäyrittäjyyttä ja madaltaa kynnystä nuorille työllistää itsensä", sanoo UKKO.fin toimitusjohtaja Aleksi Simola.

Simolan mukaan nuorten yrittäjien määrä on ollut tasaisessa noin 20 prosentin vuosittaisessa kasvussa, ja erityinen piikki 14–24-vuotiaiden rekisteröitymisissä nähdään keväisin toukokuussa.





Mikäli nyt käynnistyvä pääkaupunkiseudun kokeilu osoittautuu menestykseksi, palvelua on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös muualle Suomeen.