Dreamelta myyntiin kolme edullisempaa robotti-imuria

Dreame on tuonut myyntiin Suomessa kolme edullisempaa D20 -robotti-imuria. Vaihtoehtoja ovat Dreame D20, Dreame 20 Plus ja Dreame D20 Ultra.

Laitteet kuuluvat edullisempaan hintaluokkaan, sillä ensimmäisen mallin hinta on 259 euroa, keskimmäisen 349 euroa ja viimeisimmän 439 euroa.





Hiljattain Roborock toi myyntiin pari edullisempaa mallia, jotka hinnaltaan ovat samassa hintaluokassa Dreamen laitteiden kanssa.

Tekniikaltaan D20 ja D20 Plus ovat samanlaisia, mutta D20 Plussan mukana tulee suurempi tukiasema, joka automaattisesti tyhjää robotin pölysäiliön. D20:n mukana tulee vain pieni lataustelakka.

Kumpikin on varustettu 13 000 Pa:n imuteholla sekä erillisellä sivuharjalla. Pohjassa on myös moppi yksinkertaiseen moppaukseen. 5200 mAh:n akun luvataan riittävän 285 minuutin käyttöön yhdellä latauksella, ja laite palaa automaattisesti lataustelineelle, kun akku on vähissä. Siivous jatkuu latauksen jälkeen siitä, mihin se jäi. Roboteissa on Pathfinder -teknologia, joka mahdollistaa nopean kartoituksen ja tarkan reittisuunnittelun, joten robotti siivoaa siisteissä riveissä tai navigoi nopeasti tiettyihin alueisiin täsmäsiivousta varten.

D20 Ultra on navigoinniltaan älykkäämpi, ja moppaamisen osalta tehokkaampi. Pohjassa on kaksi pyörivää moppia ja tukiasema kuivaa mopit automaattisesti kuumalla ilmalla.





