Anthropic on nyt maailman arvokkain tekoälyfirma, Googlen jättisijoitus nosti arvoa hurjasti

Anthropic on noussut tekoälybuumin uudeksi keulakuvaksi, kun yhtiön osakkeiden jälkimarkkinakauppa on nostanut sen arvostuksen peräti biljoonaan dollariin ja ohittanut kilpailija OpenAI:n. Arvostus perustuu kauppoihin yksityisillä kaupankäyntialustoilla, kuten Forge Globalissa ja Hiivessä, joissa sijoittajat ovat valmiita maksamaan lähes kolminkertaisen hinnan yhtiön osakkeista viimeisimpään viralliseen rahoituskierrokseen verrattuna.

Business Insiderin mukaan jälkimarkkinoilla tehdyt kaupat hinnoittelevat Anthropicin noin tuhannen miljardin dollarin arvoiseksi (noin 853 miljardia euroa), mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö olisi yli 100 miljardia dollaria OpenAI:ta arvokkaampi. Toisaalta viralliset rahoituskierrokset ovat vielä täysin eri tasossa: Anthropicin tuoreimmalla rahoituskierroksella se arvostettiin noin 380 miljardin dollarin arvoiseksi ja OpenAI:n vastaava, tuorein rahoituskierros arvotti yhtiön 852 miljardin dollarin arvoiseksi.



Erot rahoituskierrosten arvostusten ja yksityisten kaupankäyntialustojen erosta kertovat lähinnä siitä, että pienemmät, yksityiset sijoittajat ovat valmiita maksamaan Anthropicin osakkeista selkeästi enemmän kuin suuret rahoituskierroksiin osallistuneet toimijat ovat tähän mennessä niistä maksaneet.

Jyrkkä arvonnousu heijastaa ennen kaikkea yhtiön nopeaa liikevaihdon kasvua. Anthropicin vuosittainen liikevaihto oli vuoden 2025 lopussa noin 9 miljardia dollaria, mutta maaliskuuhun 2026 mennessä se oli noussut jo yli 30 miljardiin. Taustalla on erityisesti yhtiön ohjelmointiavustaja Claude Coden loppuvuodesta 2025 alkanut huikea suosion nousu.

Google torppasi Applen ostohaaveet

Yksi alan sisällä pitkään "varmana pidetty" spekulointi on pyörinyt sen ympärillä, että teknologiajätti Apple olisi ollut jo pitkään ostamassa Anthtopicia itselleen. Applehan on jäänyt pahasti jälkeen tekoälykehityksessä ja on mm. siirtymässä käyttämään Googlen tekoälyä tulevissa iPhone-julkaisuissaan, joskin "Apple Intelligence"-brändillä.

Mutta nyt näyttää siltä, että Applen mahdolliset suunnitelmat Anthropicin ostosta voidaan unohtaa lopullisesti, sillä Google kertoi tällä viikolla sijoittavansa Anthropiciin jopa 40 miljardia dollaria. Samalla yhtiöt sopivat, että Anthropic sitoutuu ostamaan Googlelta tekoälylaskennan palvelinkapasiteettia tulevina vuosina miljardeilla.

Omistamalla Anthropicista ison siivun Google pystyy halutessaan estämään tai ainakin tekemään hyvin vaikeaksi sen, että Apple - tai mikään muukaan Googlen kilpailijoista - voisi ostaa Anthropicin itselleen. Aiemmin tällä viikolla toinen teknologiajätti, Amazon sijoitti sekin Anthropiciin, 25 miljardin dollarin verran.



Samalla diili on jälleen yksi todiste siitä, että rahan lisäksi tekoälyfirmojen keskinäisessä kaupankäynnissä myös palvelinten laskentakapasiteetista on tulossa uusi, varsin kova valuutta. Datakeskuksia ei voi rakentaa hetkessä, joten jos sijoittaja pystyy rahan lisäksi tarjoamaan jo olemassaolevaa laskentakapasiteettia, se on nopeassa kasvussa oleville tekoälyfirmoille usein riihikuivaa rahaakin arvokkaampaa.