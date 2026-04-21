Amazon investoi 25 miljardia dollaria Anthropiciin

Amazon syventää yhteistyötään vauhdilla kasvavan tekoälyfirma Anthropicin kanssa 25 miljardin dollarin sijoituksella ja yli 100 miljardin dollarin pilvipalvelusitoumuksella.

Amazon sijoittaa välittömästi 5 miljardia dollaria Anthropiciin ja sitoutuu sijoittamaan yhtiöön 20 miljardia dollaria lisää, jos ennalta sovitut kaupalliset ja tekniset tavoitteet saavutetaan. Uusi rahoitus tulee aiempien, vuosina 2023 ja 2024 tehtyjen kahden 4 miljardin dollarin kierroksen päälle, jolloin Amazonin tähänastinen kokonaisinvestointi nousee 8 miljardista 33 miljardiin dollariin - jos kaikki tavoitteet täyttyvät.

Vastineeksi Anthropic sitoutuu käyttämään Amazonin pilvipalvelua ja erityisesti yhtiön räätälöityjä Trainium-piirejä tekoälymalliensa kouluttamiseen ja ajamiseen seuraavan kymmenen vuoden ajan. Osana kapasiteettisopimusta Anthropic varmistaa itselleen jopa 5 gigawattia nykyistä ja tulevaa sirukapasiteettia - mittaluokka, jota yhtiöt vertaavat viiden suuren ydinvoimalan sähköntuotantoon.



Anthropicilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana käsissään ns. positiivinen ongelma, sillä yhtiön tekoälyratkaisujen suosio etenkin yrityskäyttäjien keskuudessa on suorastaan räjähtänyt käsiin Claude Coden kasvavan suosion myötä. Anthropic on joutunut tiukentamaan maksavienkin käyttäjien käyttörajoituksia, jotta sen palvelinkapasiteetti riittäisi vastaamaan kysyntään.

Osana uutta järjestelyä koko Claude-alusta integroidaan entistä tiiviimmin Amazonin pilveen. Anthropicin mallit ovat jatkossa saatavilla suoraan AWS-portaalin kautta, jolloin yritysasiakkaat voivat käyttää Clauden työkaluja olemassa olevilla AWS-tunnuksillaan, laskutusjärjestelyillään ja turvallisuusvalvonnallaan.

Amazonin ja Anthropicin sopimus heijastaa laajempaa kilpailuasetelmaa suurten pilvipalveluyhtiöiden välillä. Amazon on hiljattain sopinut jopa 50 miljardin dollarin sijoituksista Anthropicin kanssa kilpailevaan OpenAI:hin - ja solmi samalla 100 miljardin dollarin pilvisopimuksesta yhtiön kanssa.

Myös Microsoft on toiminut viime aikoina pitkälti samalla kaavalla kuin Amazon. Microsoft oli pitkään yhteistyössä lähinnä OpenAI:n kanssa, mutta sittemmin Microsoftkin on sijoittanut Anthropiciin yli 5 miljardia dollaria ja tarjoaa yhtiön tekoälyratkaisuja oman pilvialustansa, Azuren, päällä.