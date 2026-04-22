EU haluaa Googlen avaavan hakudatansa kilpailijoille – Google varoittaa tietoturvariskistä

Euroopan komissio on antanut alustavat havaintonsa, joiden mukaan hakukonejätti Googlen on avattava hakudatansa kolmansien osapuolten käytettäväksi.

Esitetyt toimenpiteet perustuvat EU:n digimarkkinasäädökseen (DMA), ja niiden tavoitteena on purkaa Googlen hallitsevaa asemaa markkinoilla. Komissio vaatii, että Googlen on jaettava tietoja esimerkiksi hakutulosten sijoituksista, hakukyselyistä sekä klikkaus- ja katselukerroista reiluin ja tasapuolisin ehdoin.





Esityksen mukaan datan saajina eivät olisi ainoastaan perinteiset kilpailevat hakukoneet, vaan myös hakutoimintoja hyödyntävät tekoälypohjaiset chatbotit.

Komissio uskoo, että pääsy tähän tietoon on kriittistä, jotta muut toimijat voivat optimoida omia palveluitaan ja tarjota todellisen haasteen Googlelle.

Komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen korosti, että hakukoneiden on pystyttävä innovoimaan ja pysymään mukana käyttäjien muuttuvissa tarpeissa, erityisesti nyt, kun tekoälypalvelut integroituvat yhä tiiviimmin osaksi hakuja.

Google on ilmoittanut taistelevansa ehdotuksia vastaan.

Googlen kilpailuoikeudellinen neuvonantaja Clare Kelly kutsui komission suunnitelmia sääntelyn ylilyönniksi, joka vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Kellyn mukaan sadat miljoonat eurooppalaiset luottavat Googlelle kaikkein arkaluontoisimpia hakujaan, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen, perheeseen tai talouteen.

Googlen näkemyksen mukaan komissio pakottaisi yhtiön luovuttamaan tämän tiedon kolmansille osapuolille, joiden tietosuojamekanismit voivat olla vaarallisen riittämättömiä.

Vaikka komissio painottaa, että jaettava henkilödata on muutettava anonyymiin muotoon, Google pitää riskejä liian suurina.





EU:n mukaan toimenpiteissä määritellään tarkasti se, millä tavalla, millä aikataululla ja millä hinnalla Google joutuu tietoja jakamaan. Kyseessä on jatkoa maaliskuussa 2025 alkaneelle prosessille, jossa Googlea syytettiin DMA-säädösten rikkomisesta. Mikäli yhtiön katsotaan rikkovan säädöksiä, se voi kohdata huomattavia sakkoja, jotka voivat nousta jopa kymmeneen prosenttiin yhtiön maailmanlaajuisesta vuotuisesta liikevaihdosta.

Päätös ei ole vielä lopullinen, vaan eri osapuolilla on mahdollisuus antaa palautetta esityksestä toukokuun alkuun saakka. Komissio arvioi saadun palautteen ja tekee lopullisen, Googlea sitovan päätöksen asiasta 27. heinäkuuta 2026 mennessä.