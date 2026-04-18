Montako Copilot-nimistä tuotetta Microsoftilla oikein on...?

Kaikki ovat varmaankin huomanneet viimeisen parin vuoden aikana, että Microsoft on varsin ihastunut tekoälypalveluidensa Copilot-nimeen.

Aivan alunperinhän Copilot tarkoitti GitHub Copilotia eli sitä aivan ensimmäistä, isoa tekoälypohjaista ohjelmointiavustajaa. GitHub Copilot oli itse asiassa ensimmäinen suosituksi noussut tekoälytuote, joka julkaistiin jo reilusti ennen ChatGPT:n julkaisua (josta useimmat laskevat nykyisen tekoälyhypen alkaneen).

Sittemmin Microsoft on tunkenut Copilot-brändiä käytännössä kaikkiin mahdollisiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa, jos niillä on edes etäisesti jotain tekemistä tekoälyn kanssa.

Mutta montako Copilot-brändättyä tuotetta tai palvelua Microsoftilla lopulta oikein on...?

Teknologiabloggaaja Tey Bannerman päätti ottaa selvää ja laski ne. Homma ei ollut aivan helppo, sillä osa Copilot-tuotteista on tarkoitettu firmoille, osa kuluttajille ja osa julkishallinnolle.



Mutta laskelma tuli lopulta valmiiksi ja vastaus on... 81.

Joku voisi kenties ajatella, että saman brändin käyttö äärimmäisen paljon toisistaan eroavissa tuotteissa olisi sekavaa, mutta ilmeisesti Microsoftin markkinointiosastolla ollaan eri mieltä.

Todettakoon kuitenkin, että yhtiö rupesi hiljattain vähentämään Copilot-brändin näkymistä Windowsissa ja poisti brändäyksen jo kokonaan mm. Windowsin Muistiosta.