Copilot katoaa Windowsin sovelluksista brändinä

Microsoft on ryhtynyt poistamaan Copilot-tekoälynsä brändiä Windowsin sovelluksista.

Yhtiöhän on viime vuodet tunkenut tekoälyä mukaan lähes kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin - myös Windowsin mukana toimitettaviin apuohjelmiin. Samalla joka ikinen tekoälyltä vähänkään haiskahtava uudistus on brändätty yhtiön Copilot-brändillä.

Nyt tässä on ryhdytty ottamaan selkeää peruuttelua ja ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävillä. Windows Centralin mukaan Windows 11:n tuoreesta kokeiluversiosta on jo poistettu Copilot-brändäys ja Copilot-logot ainakin Muistiosta (eli Notepadista).

Tekoälytoiminnot eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään, vaan ne on ainoastaan nimetty uudestaan. Eli Muistion Copilot-logolla brändätty tekoälyavusteinen kirjoitustila on nyt vain nimetty "Kirjoitustyökalut" (Writing Tools) -valikoksi.



Toisaalta Windowsin sovelluksiin on mitä ilmeisimmin tulossa jo tämän vuoden aikana merkittäviä uudistuksia, sillä yhtiö on perustanut uuden tiimin, jonka tehtävänä on keventää Windowsin sovelluksia. Tiimin vetäjä kertoo, että valtaosa Windowsin sovelluksista tullaan toteuttamaan ns. natiivikoodilla, keskittyen sovellusten keveyteen ja nopeuteen.