Google alkaa rankaisemaan sivustoja, jotka "kaappaavat" selaimen takaisin-painikkeen
Google on päättänyt pistää huonosti käyttäytyviä verkkosivustoja paremmin kuriin ja ilmoittanut uudesta muutoksesta hakukoneensa näkyvyydessä.
Kesäkuun 15. päivä alkaen, Google laskee automaattisesti sellaisten sivustojen näkyvyyttä hakutuloksissaan, jotka "kaappaavat" käyttäjän selaimen takaisin-painikkeen itselleen.
Käytäntö on varsin yleinen vähänkin epämääräisemmillä sivustoilla. Se toimii siten, että kun koetat palata sivustolta takaisin - vaikkapa hakukoneen tuloksiin - niin takaisin-painikkeen napautus avaakin kyseisen sivuston etusivun, kyselyn "oletko nyt oikeasti poistumassa sivuiltamme" tai vaikkapa mainoksen.
Google kuvaa ongelmaa omassa blogissaan näin:
Kun käyttäjä klikkaa selaimen "takaisin"-painiketta, hänellä on selkeä odotus: hän haluaa palata edelliselle sivulle. Takaisin-painikkeen kaappaaminen rikkoo tämän tahtotilan. Kaappaaminen tapahtuu, kun sivusto puuttuu käyttäjän selaimen navigointiin ja estää häntä käyttämästä takaisin-painiketta palatakseen suoraan sivulle, jolta hän tuli. Sen sijaan käyttäjä voidaan ohjata sivuille, joilla hän ei ole koskaan käynyt, hänelle voidaan näyttää pyytämättömiä suosituksia tai mainoksia, tai hänen normaalia selaamistaan muuten estetään.
Mikään ei tietenkään kiellä sivustoja käyttämästä vastaavaa tekniikkaa jatkossakin, mutta Googlen virallisen linjan mukaan kyseiset sivustot lasketaan jatkossa "roskasivustoiksi" (spam site), joka laskee niiden näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa merkittävästi alaspäin.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.