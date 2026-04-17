Windowsiin saapui iso muutos: Asennus on nyt jopa puoli tuntia nopeampaa

Jokainen, joka on joskus asentanut tietokoneeseensa ns. nollista Windowsin tietää, että kyseessä ei ole mitenkään sutjakka ja nopeasti etenevä prosessi.

Mutta huhtikuussa 2026 julkaistu päivitys Windows 11:een nopeuttaa Windowsin asennusta merkittävästi aiempaan nähden.

Temppu tapahtuu yksinkertaisesti siten, että Windowsin asennuksen yhteydessä käyttäjä voi valita, että Windowsin päivitykset asennetaan vasta sen jälkeen, kun tietokone on jo käyttökunnossa.

Tähän saakka asennusprosessi on aina vaatinut sen, että asennuksen yhteydessä ladataan myös tuoreimmat ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset samalla kertaa - ja asennetaan ne Windowsin asennuksen yhteydessä.

Aiheesta uutisoineen Windows Centralin mukaan Microsoft kuitenkin muistuttaa tässä piilevistä riskeistä (linkki vie X/Twitteriin): esimerkiksi tietoturvapäivitykset eivät tällä tavalla asennettaessa ole ajan tasalla heti, kun tietokone otetaan käyttöön.



Toisaalta esimerkiksi macOS, useimmat Linux-jakelut ja ChromeOS käyttävät samantyylistä toimintatapaa, jossa päivitykset asennetaan vasta käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen.