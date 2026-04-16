Ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolella reitittimiä valmistava yhtiö sai myyntiluvan tuotteilleen

Uutisoimme kuukausi sitten, miten Yhdysvallat kielsi kokonaan ulkomailla valmistettujen reitittimien myynnin.

Yhdysvaltain viestintäviranomaisen FCC:n asettama kielto koski kaikkia uusia, kuluttajille tarkoitettuja reitittimiä.

Kielto on täysimääräinen, eli silläkään ei ole mitään merkitystä, jos reitittimiä valmistava yhtiö itsessään on amerikkalainen, vaan sellaisetkin reitittimet ovat olleet kiellettyjä päätöksen voimaanastumisen jälkeen.

FCC:n kielto ei siis kohdistunut ainoastaan Kiinaan tai muihin Yhdysvaltain kilpailijoiksi laskettaviin valtioihin, vaan se koskee kaikkia maailman maita: Kanadassa, Euroopassa tai vaikkapa Taiwanissa valmistetut reitittimet ovat kaikki kiellettyjä.

Valmistajat voivat kuitenkin hakea poikkeuslupaa omille tuotteilleen, jolloin poikkeuslupa menee FCC:n arvioitavaksi.

Nyt ensimmäinen reititinvalmistaja on saanut tällaisen poikkeusluvan: amerikkalainen Netgear sai FCC:n ja Homeland Securityn myöntämän poikkeusluvan (PDF) 14.3.2026 omille tuotteilleen, vaikka niitä ei valmistetakaan Yhdysvalloissa.



Poikkeuslupa kattaa varsin laajasti lähes koko Netgearin tuotevalikoiman, mutta se ei toisaalta kata automaattisesti Netgearin tulevia malleja, joille yhtiön pitää anoa taas erikseen uutta poikkeuslupaa.

Lisäksi nyt myönnetty poikkeuslupa on voimassa ainoastaan lokakuuhun 2027 saakka. Siihen mennessä Netgearin pitää saada tuotteilleen pysyvä hyväksyntä FCC:ltä. Tätä ennen ainoastaan StarLinkin valmistamat reitittimet täyttivät FCC:n vaatimukset eli ne olivat ainoita kuluttajille suunnattuja reitittimiä, jotka valmistettiin Yhdysvalloissa.