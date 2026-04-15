Kaksi eri viranomaista antoi moitteita sähköhammasharjoja myyville firmoille

Kaksi kotimaista viranomaista on antanut peräkkäisinä päivinä tällä viikolla päätöksiä sähköhammasharjoja myyviin tai markkinoiviin yrityksiin liittyen.

Toisessa päätöksessä Apulaistietosuojavaltuutettu on todennut Lepus Asset Management Oy:n rikkoneen sähköisen viestinnän palvelulakia. Yritys oli tehnyt robottisoittoja ihmisille, ilman vastaanottajan etukäteen antamaa lupaa.

Yritys puolustautui sillä, että puhelut olivat markkinatutkimusta, eivätkä markkinointia. Puheluissa tiedusteltiin ihmisiltä, olisivatko he valmiita ostamaan sähköhammasharjan, jos sellaisen saisi tiettyyn hintaan.

Kuluttajille jäi kuitenkin epäselväksi puheluista, ovatko ne tutkimusta vai markkinointia - ja myös epätietoisuus siitä, olivatko he puhelun päätteeksi sitoutuneet tilaamaan jotain. Päätös (PDF) ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Toisessa sähköhammasharjoihin liittyvässä tapauksessa Kuluttaja-asiamies puuttui sähköhammasharjoja myyvän Loiste Europe Oy:n verkkosivujen toimintatapaan.



Kuluttaja-asiamies totesi, että yritys hämäsi kuluttajia nostamalla esiin verkkosivujensa tuote-arvioissa nimenomaan positiivisia asiakaspalautteita. Arvostelut oli järjestetty oletuksena niin, että positiiviset arviot näkyivät ensin ja negatiiviset viimeisenä.

Lisäksi mistään ei selvinnyt, olivatko arvioita jättäneet kuluttajat oikeasti ostaneet tuotteen. Yritys myös tarjosi alennuksia kuluttajille, jotka jättivät kuva- tai videoarvostelun tuotteesta - ja tätä ei kerrottu arvostelujen yhteydessä.

Loiste Europe on sittemmin korjannut kuluttaja-asiamiehen esiin nostamat puutteet. Kuluttaja-asiamiehellä on kuitenkin erillisessä käsittelyssä parhaillaan Loisteen tapa myydä sähköhammashrajojaan puhelinmyyntinä. Siihen liittyen tutkinta on vielä kesken.

Loiste Europe Oy mainitaan myös aiemmin mainitussa Apulaistietosuojavaltuutetun, Lepus Asset Management Oy:n robottipuheluihin liittyvässä päätöksessä.