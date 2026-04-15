Läppäreiden USB-C -lataus tulee pakolliseksi

Euroopan Unioni hyväksyi vuonna 2022 lainsäädännön, joka teki USB-C:stä pakollisen latausliittimen kaikissa Euroopassa myydyissä kännyköissä.

Laki astui kännyköiden osalta voimaan vuonna 2025 ja sen seurauksena Apple siirtyi käyttämään USB-C -standardia iPhoneissaan jo vuonna 2024. Vaatimus oli mainio esimerkki lainsäädännön "tarttumisesta", sillä vaikka vastaavaa vaatimusta ei ollut muissa maailman maissa, Apple otti USB-C:n käyttöön vapaaehtoisesti myös muualla.

Nyt samaisen lain pohjalta ollaan astumassa seuraavaan vaiheeseen, sillä 28.4.2026 alkaen kaikissa kannettavissa tietokoneissa on pakko olla USB-C -liitäntää käyttävä latausmahdollisuus.

Valmistajat saavat edelleen tarjota tietokoneissaan myös muita latausmahdollisuuksia, mutta tietokonetta pitää pystyä lataamaan myös standardilla USB-C -laturilla. Mikäli tietokone tukee minkäänlaista pikalataustekniikkaa, sen on pakko tukea myös standardia USB PD -pikalataustekniikkaa.



Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vaikkapa työreissulle ei tarvitse enää ottaa mukaan kuin yksi USB PD -standardia noudattava laturi, sillä samalla laturilla voidaan ladata sekä kännykkä että tietokone.

Koska kyseessä on standardi, se tarkoittaa myös sitä, että kaikkien valmistajien laturit toimivat ristiin. Eli Applen laturilla voi ladata Lenovon läppäriä - ja toisinpäin.

Vaatimus ei koske kuitenkaan kaikkia myynnissä olevia läppäreitä, vaan se koskee uusia malleja, jotka tuodaan myyntiin vasta 28.4.2026 jälkeen. Eli vaikkapa maaliskuussa 2026 esiteltyä uutta tietokonetta saa myydä, vielä vuosien päästäkin, vaikka siinä ei olisikaan USB-C -latausliitäntää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupoissa tullaan myymään vielä parin vuoden ajan sellaisiakin uusia tietokoneita, joissa USB-C -latausmahdollisuutta ei ole.

Muutos tarkoittaa myös sitä, että tietokoneiden mukana ei ole enää pakko toimittaa laturia. Se, onko tietokoneen mukana laturi vai ei, pitää kuitenkin ilmoittaa selkeästi laitteen kuvauksessa ja pakkausmerkinnöissä.

Tämäkin lainsäädäntö on hyvin todennäköisesti varsin "tarttuvaa", eli lienee todennäköistä, että jatkossa kaikki maailmassa myytävät kannettavat tietokoneet käyttävät USB-C -latausliitintä.

Tarkemmin lainsäädännöstä kerrotaan Euroopan unionin aihetta käsittelevällä sivulla (PDF).