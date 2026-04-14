Suomessa kokeillaan maailmanlaajuisesti harvinaista virittelyä: Kauppakeskuksen mainosnäyttö muuttui puhuvaksi apulaiseksi

Kesko on laittanut tekoälyn sellaiseen käyttöön, jota maailmassa ei vielä tiettävästi ole aiemmin ollut. K-Supermarket on aloittanut kokeilun, jossa julkisen diginäytön kanssa voi keskustella. Ratkaisu ikään kuin muuttaa mainoksen palveluksi.

Ratkaisu on nimetty kauppiaan pikkuapulaiseksi. Se on tekoälyä hyödyntävä assistentti, jolta ohikulkija voi kysyä ideoita ja reseptejä arkiseen ruoanlaittoon.





Kyseessä on kokeilu, joten tällainen näyttö nähdään vain kolmessa kaupungissa. Helsingissä interaktiivinen apulainen on käytössä Kampin kauppakeskuksessa 13.–26. huhtikuuta, Lappeenrannassa kauppakeskus IsoKristiinassa 16.–26. huhtikuuta ja Tampereella Ratinan kauppakeskuksessa 20.–26. huhtikuuta. Toteutuksessa käytetään kahden ulkomainostoimijan, Bauer Media Outdoorin ja Ocean Outdoorin, mainospintoja.

Tässä ratkaisussa käyttäjän puhe poimitaan mikrofonilla, prosessoidaan tekoälymallilla ja vastataan puheena. AI ei "hallusinoi" mitä tahansa reseptejä, vaan se on kytketty K-Ruoan omaan reseptitietokantaan.

Fyysinen näyttö yhdistyy käyttäjän puhelimeen QR-koodin avulla, jolla reseptin saa puhelimeen mukaan kauppaan.





Apulaisen teknologisesta toteutuksesta vastaa Interactive Inuits, jonka tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun julkisella paikalla oleva digitaalinen pinta toimii henkilökohtaisena assistenttina ja kaiken lisäksi niin, että sitä ohjataan puhumalla ja se vastaa puhumalla.

"Tämä projekti osoittaa konkreettisesti, että ulkomainospinnat voivat olla kaksisuuntaisia ja oikeasti hyödyllisiä, eivät pelkästään huomiota hakevia. Kun näyttö osaa vastata kysymyksiin, antaa suosituksia tai auttaa päätöksenteossa, se muuttuu mainosvälineestä palvelupisteeksi", sanoo SipuliGroup-kollektiiviin kuuluvan Inuitsin Head of digital Sampo Pihlaja.