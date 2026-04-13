Tietomurto Booking.com:ssa, asiakkaiden tietoja päätynyt hyökkääjille
Yksi maailman suurimmista hotellimajoitusten varaussivustoista, Booking.com on joutunut tietomurron kohteeksi.
Sivusto on jo lähettänyt osalle asiakkaistaan varoituksen, että asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja on päätynyt hyökkääjien käsiin. Yhtiö kuitenkin painottaa, että mm. luottokorttien tietoja ei ole päässyt karkaamaan tietovuodon yhteydessä.
The Guardianin mukaan yhtiö ei ole paljastanut miten isoa osaa sen asiakkaista tietomurto koskee - eikä myöskään sitä, mitä asiakkaiden tietoja tietovuodossa on päässyt luvattomiin käsiin.
Vaikka Booking.com on amerikkalaisen Booking Holdingsin tytäryhtiö, sijaitsee Booking.com:n pääkonttori kuitenkin Amsterdamissa. Pääkonttorin sijainnin vuoksi yhtiön ilmoitusvelvollisuus tietomurtoihin liittyen on EU-lainsäädännön vuoksi hyvin selkeää. Yhtiö kertoi tietomurrosta Hollannin viranomaisille vasta 22 päivää tietomurron tapahtumisen jälkeen, joten yhtiö joutuu maksamaan sakot myöhästyneen ilmoittamisen vuoksi.
Yhtiön mukaan kaikkien niiden asiakkaiden tulevien hotelliöiden varausten PIN-koodit on vaihdettu uusiin, joiden tiedot liittyivät tietomurtoon.
