Kauan odotetun Spaceballs 2:n ensimmäinen teaser julkaistiin
Ikoniselle Spaceballs-elokuvalle eli Avaruusboltseille on odotettu jatko-osaa jo lähes 40 vuoden ajan.
Star Warsia - luvan kanssa - parodioiva Avaruusboltsit on niittänyt kulttimainetta jo vuosikymmenten ajan ja sille on huhuttu jatko-osaa jo käytännössä koko tämän vuosituhannen ajan. Ja toki alkuperäisessä elokuvassa jatko-osaan viitattiinkin, tosin vitsinä.
Nyt kuitenkin jatko-osa on vihdoin tulossa, sillä Spaceballs: The New One saa ensi-iltansa vuoden päästä, 23. huhtikuuta, 2027. Nimeksi ei siis tullut alunperin kaavailtua Spaceballs: The Search for More Money.
Tulevasta elokuvasta on julkaistu jo pieni teaser, jossa alkuperäisen elokuvan ohjaaja, legendaarinen Mel Brooks kertoo hieman tulevasta elokuvasta - joskaan ei ihan mahdottoman paljoa..
Teaser on katsottavissa alla:
OneMember1/1
Avaruusboltsit julkaistiin vuonna 1987, eli eihän tässä kerennyt tulemaan aikaa kuin pari vuotta alkuperäisen ja jatko-osan väliin.
