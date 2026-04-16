Kauan odotetun Spaceballs 2:n ensimmäinen teaser julkaistiin

Ikoniselle Spaceballs-elokuvalle eli Avaruusboltseille on odotettu jatko-osaa jo lähes 40 vuoden ajan.

Star Warsia - luvan kanssa - parodioiva Avaruusboltsit on niittänyt kulttimainetta jo vuosikymmenten ajan ja sille on huhuttu jatko-osaa jo käytännössä koko tämän vuosituhannen ajan. Ja toki alkuperäisessä elokuvassa jatko-osaan viitattiinkin, tosin vitsinä.

Nyt kuitenkin jatko-osa on vihdoin tulossa, sillä Spaceballs: The New One saa ensi-iltansa vuoden päästä, 23. huhtikuuta, 2027. Nimeksi ei siis tullut alunperin kaavailtua Spaceballs: The Search for More Money.

Tulevasta elokuvasta on julkaistu jo pieni teaser, jossa alkuperäisen elokuvan ohjaaja, legendaarinen Mel Brooks kertoo hieman tulevasta elokuvasta - joskaan ei ihan mahdottoman paljoa..

