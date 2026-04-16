Kenkäfirma lopetti kenkien valmistuksen ja ryhtyi tekoälyfirmaksi

Allbirds nousi 2010-luvun lopulla yhdeksi tunnetuimmista ympäristöystävällisistä kenkäbrändeistä. Yhtiö valitsi yhtiömuodokseen yleishyödyllisen yhtiön (public benefit corporation) ja kirjasi yhtiön tehtäväksi ympäristönsuojelun. Yhdysvaltalaisissa yleishyödyllisissä yhtiöissä yhtiöjärjestykseen kirjatut tehtävät ovat myös yritystä laillisesti sitovia, eli Allbirdsin piti lainkin mukaan toiminnassan kehittää ympäristönsuojelua.

Eettisen kenkäfirman viesti toimi markkinoilla mainiosti ja yhtiö listautukin pörssiin vuonna 2021. Valitettavasti kyyti oli kylmää hyvin nopeasti pörssilistautumisen jälkeen, sillä yhtiön osakekurssi romahti lähes heti listautumisen jälkeen, eikä koskaan enää noussut lähellekään listautumishetken arvostustasoa. Yhtiön perustaja/toimitusjohtaja jätti firman vuonna 2024.

Maaliskuussa 2026 yhtiö sitten tekikin hämmentävän ratkaisun ja myi koko kenkäbrändinsä useita muotibrändejä omistavalle AAmerican Exchange Groupille. Sen jälkeen Allbirds oli edelleen listattuna pörssiin, mutta ilman mitään liiketoimintaa.



Nyt yhtiö on sitten löytänyt itselleen uutta tekemistä.

Yhtiö ilmoitti eilen, että se siirtyy tuottamaan laskentatarpeita tekoälyfirmojen tarpeisiin - mitä ilmeisimmin siis operoimaan datakeskuksia. Ilmoituksen myötä yhtiön kurssi hyppäsi eilen 582 prosenttia ylöspäin.

Samalla yhtiö kertoi vaihtavansa nimensä NewBirdiksi ja kertoi viranomaisille jättämässään ilmoituksessa suosittelevansa yhtiökokousta poistamaan yhtiöjärjestykseen listatun kohdan, jossa viitataan ympöristönsuojeluun.

Yhtiön pörssikurssi laski eilisistä huipuista noin 30 prosenttia alemmalle tasolle tänään Yhdysvaltain pörssien auettua.