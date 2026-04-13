Ei, Ranska ei "vaihtanut Windowsista Linuxiin"
Teknologiamediassa hehkutettiin viime viikon lopulla isoilla otsikoilla sitä, miten Ranska on hylkäämässä Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmän ja siirtymässä avoimen lähdekoodin Linuxin käyttöön.
Kyseessä oli kuitenkin valitettavasti hieman liioiteltu otsikointi.
Ranskan liikenteestä ja viranomaispalveluista vastaava viranomainen, Direction interministérielle du Numérique (DINUM) on todellakin päättänyt siirtyä Linuxiin ja hylkää Windowsin viraston tietokoneista.
Mutta Ranskan julkisella sektorilla on noin 5,8 miljoonaa työntekijää ja The Registerin mukaan DINUMilla on alle 500 työntekijää. Eli siirtymä Windowsista Linuxiin koskee noin 0,008 prosenttia ranskalaisista julkisen sektorin työntekijöistä.
Toki, DINUMin siirtymä on samalla askel siihen suuntaan, mihin Ranska haluaakin siirtyä: maa on ilmoittanut selkeästi haluavansa asteittain irti amerikkalaisesta teknologiasta, olipa kyse sitten Windowsista tai amerikkalaisista pilvipalvelujen tarjoajista.
DINUMilla on myös valta vaikuttaa asioihin, sillä se on tavallaan Ranskan valtion tietotekniikan suuntaviivoista päättävä taho. Eli DINUM itse siirtyy Linuxiin, mutta samalla se velvoittaa kaikkia muita Ranskan julkisen sektorin virastoja laatimaan suunnitelman sille, miten ne aikovat irrottautua ei-eurooppalaisista teknologioista tulevaisuudessa.
Muille virastoille ei kuitenkaan ole asetettu mitään aikarajoja, johon mennessä niiden täytyy pystyä siirtymään eurooppalaisiin teknologioihin. Virkailijoiden käyttämien tietokoneiden käyttöjärjestelmien vaihto saattaa onnistuakin vielä suhteellisen kivuttomasti, mutta kaikkien valtion taustajärjestelmien siirtäminen kokonaan pois amerikkalaisista teknologioista onkin jo sitten kunnianhimoisempi projekti, joka maksanee miljardeja, ellei kymmeniä miljardeja euroja.
