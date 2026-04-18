Konkurssiin menneet firmat ryhtyivät myymään entisten työntekijöidensä sähköposti- ja Teams-viestejä tekoälyfirmoille

Yrityskulttuuriin kuuluu olennaisena osana sekin, että vain pieni osa perustetuista firmoista säilyy hengissä. Loput menevät konkurssiin tai niiden liiketoiminta vain ajetaan hiljaisesti alas.

Nyr nämä firmat, joiden liiketoiminta ei sitten koskaan kantanutkaan, ovat keksineet täysin uuden kikan tehdä omistajilleen (tai konkurssipesille) vielä mukavan siivun rahaa.

Talouslehti Forbes kertoo (maksumuuri) miten lakkautetut yritykset ovat ryhtyneet myymään entisten työntekijöidensä sähköpostiviestit, Slack-viestit ja Teams-viestit tekoälyfirmojen kielimallien koulutusmateriaaliksi.

Ilmeisesti tekoälyfirmat ovat hyvinkin kiinnostuneita maksamaan oikeista, yrityksen sisällä käydyistä keskusteluista varsin mukavan summan rahaa. Oletettavasti siksi, että todellisesta työelämästä on tarjolla hyvin vähän julkista materiaalia, jota kielimallien koulutukseen voisi käyttää.



Forbesin mukaan markkinoille on syntynyt jo toimijoita, jotka auttavat firman lakkauttamisessa - ja samalla myös auttavat kauppaamaan vanhat firman sisäiset viestit parhaiten maksavalle tekoälyfirmalle. Firmojen viestikokoelmista maksetaan tietojen mukaan 10 000 dollarin ja 100 000 dollarin väliltä, riippuen viestihistorian koosta ja työntekijöiden määrästä.

Ostajat lupaavat anonymisoida viestien lähettäjien tiedot, mutta yksityisyysongelmat ovat silti selkeät: viesteissä on hyvin suurella todennäköisyydellä ihmisiä yksilöiviä tietoja, vaikka nimet ja yhteystiedot olisikin poistettu niistä kokonaan. On hyvin epätodennäköistä, että Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sallisi vastaavan kaupankäynnin Euroopassa.