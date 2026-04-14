DaVinci Resolve 21 tuo oman osion valokuvaajille – tekoäly hoitaa tarkennuksen, muokkaa kasvot ja luo puhetta

Blackmagic Design julkaisi videoeditointiin keskittyvästä DaVinci Resolve -ohjelmasta version 21. Julkinen betaversio on nyt käytettävissä.

Vaikka ohjelmisto on tunnetusti keskittynyt ammattimaiseen videoeditointiin ja värimäärittelyyn, versio 21 tekee merkittävän aluevaltauksen valokuvauksen puolelle.





Uusi Photo-välilehti tuo videopuolelta tutut, edistykselliset "node-pohjaiset" työkalut valokuvaajien käyttöön. Tämä tarkoittaa, että Hollywood-tason värikäsittelyä voidaan nyt soveltaa suoraan kuviin. Photo-sivu sisältää täyden tuen myös RAW-kuville, albumeille ja suoralle kamerakytkennälle (tethering) Sonyn ja Canonin kameroilla.

Toinen merkittävä uudistus versiossa 21 on erilaisten tekoälytyökalujen (DaVinci Neural Engine) merkittävä lisäys.

AI Face Age Transformer mahdollistaa kasvojen vanhentamisen tai nuorentamisen liukusäätimellä, AI CineFocus on tekoälyllä toteutettu jälkikäteinen tarkennuksen säätö. Tässä voit valita tarkennuspisteen ja muuttaa syväterävyyttä (bokeh) kuvauksen jälkeen.

AI UltraSharpen ja Motion Deblur parantavat alhaisen resoluution materiaalia ja poistaa liike-epätarkkuutta. Eli mahdollisesti epäonnistunutta klippiä voidaan jälkikäteen yrittää tekoälyn avulla pelastaa paremmaksi.

Lisäksi Davinci Resolve sisältää AI Speech Generatorin eli puhetta voidaan luoda tekstistä. Ohjelma voi kloonata käyttäjän oman äänen vain 10 sekunnin näytteen perusteella.





Lisäksi päivitys tuo lukuisia parannuksia grafiikkatyökaluihin ja äänipuolelle, kuten Fairlight-kansiot helpottamaan raitojen hallintaa. Kaikki uudet ominaisuudet ja beta-latauslinkki löytyvät Blackmagic Designin verkkosivuilta.