Kansalaisoikeusjärjestö EFF poistui Elon Muskin X/Twitteristä

Kenties maailman tunnetuin digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustava järjestö, Electronic Frontier Foundation eli EFF on poistunut Elon Muskin omistamasta Twitteristä (nyk. X).

EFF ehti olla Twitterissä aktiivisena toimijana lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Järjestö perustelee päätöstään useilla syillä.

Ensinnäkin Muskin alaisuudessa Twitterin algoritmit ovat muuttuneet niin paljon, että EFF:n julkaisujen näkyvyys alustalla on romahtanut murto-osaan siitä, mitä ne aiemmin olivat.

Toisekseen järjestö kritisoi sitä, miten Musk ensitöikseen lakkautti Twitterin ihmisoikeuksia puolustaneen yksikön ja irtisanoi sen työntekijät. Erityisen pahaa jälkeä lakkautukset aiheuttivat maissa, joiden ihmisoikeustilanne on ollut jo ennestäänkin huonolla tolalla - ja irtisanotut työntekijät nimenomaan keskittyivät sensuurin vastustamiseen näissä maissa.



Samalla Muskin lupailut sananvapaudesta kääntyivät päälaelleen ja Twitter myöntyy nykyisin hyvin helposti sananvapautta rajoittavien maiden vaatimuksiin sisällön ja käyttäjätilien poistosta.

EFF myöntää samalla myös epäsuhdan siinä, että järjestö jatkaa aktiivista toimimista mm. Metan omistamilla alustoilla sekä Yhdysvaltain hallinnolle läheisten tahojen hallussa olevassa TikTokissa. Järjestö perustelee tätä sillä, että se haluaa tavoittaa nuoria ja vähemmistöjä, jotka ovat löytäneet itselleen yhteisöjä Metan ja TikTokin palveluista.

Järjestö jatkaa aktiivista toimintaa muissakin sosiaalisen median palveluissa ja löytyy mm. Blueskysta ja Mastodonista.