Google julkaisi uuden Windows-sovelluksen - tuo tekoälyn osaksi Windowsin peruskäyttöä, ladattavissa heti

Google on julkaissut työpöytäsovelluksensa Windowsille laajasti saataville. Sovellus, Google app for Desktop tuo hakujätin tekoälypalvelut suoraan Windows-työpöydälle ilman, että käyttäjän tarvitsee avata erillistä selainta.

Harvinaista kyllä, sovellus on samantien käytettävissä kaikissa maissa, myös Suomessa - joskin sen käyttöliittymä toimii tällä hetkellä vain englanniksi. Sovellus toimii sekä Windows 10 että Windows 11 -tietokoneilla.

Sovelluksen keskeinen idea on koko käyttöjärjestelmän tuominen yhden ja saman hakutoiminnon alle - muistuttaen vahvasti macOS:n Spotlight-hakutoimintoa. Pikanäppäinyhdistelmä alt + välilyönti avaa näytön päälle pienen kelluvan hakupalkin, jonka kautta voi hakea samanaikaisesti useista lähteistä. Samasta hakukentästä käsin voi tietysti tehdä nettihakuja Googlen avulla, mutta sen lisäksi haku osaa löytää myös tietokoneen kovalevyllä olevia tiedostoja, tietokoneelle asennettuja sovelluksia sekä käyttäjän omalle Google Drive -verkkolevylle tallennettuja tietoja.





Hakupalkki ei ole pelkkä tekstikenttä, vaan siihen on integroitu myös tiedostojen lataus, näytön jakaminen ja kuvapohjainen haku. Hakuikkunaan voi tipauttaa halutessaan vaikkapa PDF-tiedostoja tai kuvia ja kysyä Googlen tekoälyltä kyseiseen tiedostoon liittyviä kysymyksiä. Kaikki verkkohaut aukeavat oletuksena tekoälytilassa ja perinteisen linkkilistan saa auki vasta erikseen klikkaamalla eri välilehteen.



Lisäksi sovelluksesta löytyy mahdollisuus jakaa koko näkyvillä olevan ruudun sisältö tekoälylle tai valita vain osia näytöllä näkyvästä tiedosta, josta voi sitten esittää kysymyksiä. Käytännössä kuvakaappausten ottamista ja sitten niiden jakamista edelleen tekoälyn käsiteltäväksi selaimessa ei enää tarvitse tehdä Googlen uuden sovelluksen ansiosta. Tekniikka on käytännössä tuttu Google Lens, mutta yksinkertaisemmassa ja käyttöjärjestelmään tiukemmin integroidussa muodossa.

Sovelluksen voi ladata suoraan virallisen Google app for Desktop -lataussivun kautta.