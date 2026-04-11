Ensimmäiset tiedot Sony Playstation 6 -konsolista vuodettiin: Hinta nousee, tehoja hurjasti, käsikonsoliversio tulossa...
Sonyn seuraavan sukupolven pelikonsoli, Playstation 6 - koodinimeltään "Orion", on ollut tällä viikolla useiden vuotojen kohteena, joista on alkanut paljastua PS6:n tulevia tietoja. Vuodot ovat keskenään varsin yhteneviä, joten niihin voi luottaa suhteellisen hyvällä todennäköisyydellä.
Tietojen mukaan PS6:n julkaisu olisi kuin olisikin tapahtumassa jo syksyllä 2027, vaikka hiljattain spekuloitiin, että komponenttikriisin vuoksi Playstation 6:n julkaisu saattaisi viivästyä jopa vuosilla eteenpäin. Selkeimmin tulevan konsolin sisuskaluja esittelee varsin luotettavana vuotajana pidetty Moore's Law Is Dead YouTube-kanava sekä Kepler_L2.
Playstation 6:n ytimenä toimii tietojen mukaan osittain räätälöity AMD Orion -järjestelmäpiiri, joka valmistetaan TSMC:n 3 nm:n prosessilla. Samalla konsolin virrankulutusta olisi parannettu ja väitteien mukaan PS6:n kokonaisvirrankulutus jäisi 160 wattiin (PS5:n lukemat ovat noin 200-220 wattia). Samalla konsolin fyysinen koko pienenisi ja sen jäähdytyksestä tulisi helpompaa. Grafiikkapuolella Orion-piiri pohjautuisi AMD:n tulevaan RDNA 5 -arkkitehtuuriin, tarjoten laskentatehoa noin 34-40 teraflopsia (PS5: 10,28 teraflopsia ja PS5 Pro: 16,7 teraflopsia).
Tietojen mukaan PS6 olisi myös alaspäin yhteensopiva, eli konsolilla pystyisi pelaamaan sekä PS4:n että PS5:n pelejä. PS3-tuki sen sijaan jäisi tietojen mukaan pois, mikä johtuu PS3:n prosessorin erityispiirteistä ja emuloinnin monimutkaisuudesta. Konsolin hinta olisi nousemassa reippaasti nykyisestä PS5:n hintatasosta ja asettuisi todennäköisesti samoihin hintoihin nykyisen PS5 Pron kanssa. Sony ilmeisesti toivoi alunperin pystyvänsä pitämään hinnan samoissa kuin PS5:lla, mutta komponenttien hurja kallistuminen pakottaa PS6:n julkaisuhinnan selkeästi korkeammalle tasolle.
Mielenkiintoisen lisäkulman vuotoihin antaa se, että molemmat vuotajat vihjaavat, että PS6:n rinnalle olisi tulossa myös täysverinen uusi Playstation-käsikonsoli. Edellisen kerran Sony on kokeillut siipiään kannettavien pelikonsoleiden saralla PS Vitan kanssa, joka julkaistiin vuonna 2011 ja lakkautettiin vuonna 2019.
