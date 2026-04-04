Windows 11 siirtyy takaisin natiivisovelluksiin

Microsoft on viime aikoina antanut vahvoja vinkkejä siitä, että Windows 11:n ongelmiin ja kipupisteisiin ollaan vihdoin pureutumassa tosissaan.

Yhtenä selkeänä askeleena Microsoft on perustanut kokonaan uuden tiimin, joka keskittyy uusimaan ison nipun keskeisiä Windowsin perussovelluksia - ja ne on tarkoitus toteuttaa kokonaan ns. natiivisovelluksina. Tällä viitataan siihen, että nykyisin sekä Windowsissa että useimmissa muissakin käyttöjärjestelmissä, iso osa sovelluksista on toteutettu ns. PWA-sovelluksina, eli rankasti yksinkertaistaen sanottuna, ne ovat web-teknologioilla rakennettuja ratkaisuja.

Natiivisovellusten etu PWA-sovelluksiin nähden on ehdottomasti niiden keveys, sekä osittain myös käyttöliittymän ulkoasun ja käytettävyyden yhtenäisyyden pitäminen paremmin kasassa. Myös Applea on moitittu siitä, että yhä useampi Macin perussovelluksista on toteutettu (yleensä Electronilla) PWA-tekniikalla.



Tiimiä ryhtyy vetämään historian hämärästä monelle suomalaisellekin kenties etäisesti tuttu nimi, Rudy Huyn. Huyn nousi maineeseen Windows Phone -aikakaudella, jolloin Windows-kännyköiden isoin ongelma oli se, että niiltä puuttui monta tärkeää sovellusta. Sovellusjätit eivät olleet kiinnostuneita kehittämään omista sovelluksistaan uusia versioita Windows Phonea varten, joten Huyn teki - yleensä luvattomasti - sellaiset itse. Miehen käsialaa olivat Windows Phonella mm. Windows Phonen epävirallinen Tinder-sovellus ja hetken aikaa hyvinkin suosittuna olleen Secretin epävirallinen Windows Phone -versio.

Microsoft nappasi miehen palkkalistoilleen hyvinkin pian Windows Phonen romahdettua ja sen jälkeen Huyn onkin työskennellyt yhtiön leivissä. Nyt hän siis siirtyy vetämään uutta, Windowsin sovellusvalikoimaa yhtenäistävää ja keventävää tiimiä.

Natiivisovellusten edut korostuvat etenkin nyt, kun tietokoneiden muistien hinnat ovat karanneet täysin käsistä ja myyntiin ovat palanneet tietokoneet, joissa on hyvinkin vähän käyttömuistia (RAM).