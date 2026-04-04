Sisäänrakennettu Chromecast-tuki saapuu Samsungin televisioihin - myös vanhempiin malleihin
Maailman suurimman televisiovalmistajan Samsungin televisioista on puuttunut yksi varsin toivottu ominaisuus jo vuosien ajan: niissä ei ole ollut sisäänrakennettua Chromecast-tukea.
Kyseinen toiminto - virallisesti Google Cast - on löytynyt jo vuosien ajan monien muiden TV-valmistajien malleista, mutta ei Samsungin televisioista. Osittain tätä on selittänyt tietysti se, että Samsung käyttää televisioissaan yhtiön omaa Tizen -käyttöjärjestelmää eikä Google TV:tä.
Mutta nyt tilanne on muuttumassa, sillä SamMobilen tietojen mukaan kaikista uusista Samsungin televisioista löytyy sisäänrakennettu Chromecast-tuki.
Vielä yllättävämpää on kuitenkin se, että Samsung on mitä ilmeisimmin tuomassa sisäänrakennetun Google Cast -tuen myös vanhemmille televisioilleen ohjelmistopäivityksen muodossa.
Vastaavalla tavalla toinen korealaisjätti, LG lisäsi omiin televisioihinsa Google Cast -tuen ohjelmistopäivityksellä pari vuotta sitten.
Samsung ja Google ovat muutenkin tiivistämässä yhteistyötään televisioiden saralla: uutisoimme vain pari päivää sitten, miten Google Kuvat saapuu osaksi uusia Samsungin televisioita.
