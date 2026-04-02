Samsungin televisioihin tulee Google Kuvat

Googlen suosittu kuvapalvelu Google Kuvat, tulee vihdoin suoraan Samsungin televisioihin.

Kuvat integroituu suoraan osaksi Samsungin television koko käyttöliittymää, eli se ei ole vain sovellus muiden joukossa. Samalla Google Kuvat korvaa aiemmin Samsungin televisioissa olleen Microsoftin OneDrive-integraation, joka siis poistuu Samsungin televisioista.

Kuten kännykässäkin, Google Kuvat tarjoilee televisionkin kautta Muistot-nostoja vanhoista kuvista ja hetkistä. Käyttäjät voivat selailla automaattisesti päivittyviä muistojaan, katsella niitä koko näytöllä tai nähdä poimintoja widget-näkymässä. Koko valokuvakirjaston selaaminen vapaasti ei toistaiseksi ole mahdollista, vaan painotus on Googlen automaattisesti valitsemissa nostoissa.

Asennusprosessi on tehty helpoksi: television Google Kuvat -osiossa käyttäjälle näytetään QR-koodi, joka skannataan sitten kännykän kameralla - ja yhdistetään samantien käyttäjän Google-tiliin. Tämän jälkeen käyttäjä syöttää vahvistuskoodin ja sallii pääsyn valokuviinsa. Yksittäisiä henkilöitä, lemmikkejä tai päivämääriä voi piilottaa muistoista, jos ei halua esimerkiksi entisiä kumppaneitaan nousevan television aloitusnäkymään säännöllisin aikavälein.



Alkuvaiheessa Google Kuvat tulee käyttöön vain vuoden 2026 Samsungin televisiomalleille, eikä kumpikaan yhtiö ole vielä kertonut, onko toiminto laajentumassa myös vanhemmille Samsungin televisioille.