Googlen uusi Gemma 4 muuttaa pelin: avointa tekoälyä suoraan puhelimeen ja tietokoneelle

Google on julkaissut uuden sukupolven avoimen tekoälymallinsa, Gemma 4:n. Kyseessä on yhtiön tähän asti merkittävin panostus avoimen lähdekoodin tekoälyyn, joka haastaa suoraan Metan Llama-mallit. Merkittävintä uudistuksessa ei ole vain suorituskyky, vaan siirtyminen täysin vapaaseen Apache 2.0 -lisenssiin.





Gemma 4 perustuu samaan teknologiaan kuin Googlen suljetut Gemini 3 -mallit, mutta se on suunniteltu ladattavaksi ja ajettavaksi paikallisesti ilman pilvipalveluita.

Uusi malliperhe koostuu neljästä eri variantista, jotka on optimoitu eri laitekategorioihin:

31B Dense: Malliston lippulaiva, joka Googlen mukaaan sijoittuu tällä hetkellä maailman kolmanneksi parhaaksi avoimeksi malliksi. Se päihittää testeissä jopa 20 kertaa itseään suurempia malleja.

26B Mixture of Experts (MoE): Optimoitu nopeuteen. Se aktivoi vain osan parametreistaan kerrallaan, mikä mahdollistaa salamannopean vastauksen kuluttajatason näytönohjaimilla.

Effective 2B (E2B) & 4B (E4B): Suunniteltu erityisesti mobiililaitteisiin, Raspberry Pi -tietokoneisiin ja IoT-laitteisiin. Nämä mallit vaativat vain vähän muistia ja toimivat viiveettä suoraan älypuhelimissa.



Gemma 4 ei ole pelkkä keskustelubotti, vaan se on rakennettu agenttiperiaatteella. Tämä tarkoittaa, että se kykenee monivaiheiseen päättelyyn, osaa kutsua ulkoisia ohjelmistofunktioita ja tuottaa rakenteellista dataa (JSON).

Malli on myös natiivisti multimodaalinen. Tekstin ja kuvien lisäksi pienemmät E2B- ja E4B-mallit tukevat natiivia äänen käsittelyä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi puheentunnistuksen ja keskustelun täysin offline-tilassa ilman, että ääntä tarvitsee lähettää pilveen analysoitavaksi.





Yksi suurimmista uutisista kehittäjille on lisenssimuutos. Aiemmat Gemma-mallit olivat Googlen omien, rajoitetumpien ehtojen alaisia. Nyt Apache 2.0 -lisenssi antaa yrityksille ja harrastajille täyden vapauden käyttää, muokata ja kaupallistaa malleja ilman pelkoa ehtojen muuttumisesta.

Tavalliselle Android-käyttäjälle Gemma 4 näkyy pian Gemini Nano 4 -päivityksenä. Google on tehnyt tiivistä yhteistyötä Qualcommin ja MediaTekin kanssa varmistaakseen, että mallit hyödyntävät mobiiliprosessoreiden tekoälykiihdyttimiä tehokkaasti.

Gemma 4 on saatavilla välittömästi suosituimmissa tekoälypalveluissa, kuten Hugging Face, Kaggle ja Ollama.