Fotonordic hakeutui konkurssiin
Oululainen, alallaan erittäin tunnettu kameratarvikkeiden erikoisliike Fotonordic on hakeutunut oma-alotteisesti konkurssiin.
Yhtiö perustettiin vuonna 2005 ja se oli keskittynyt vastaamaan nimenomaan kameraharrastajien tarpeisiin. Pääasiallinen myyntikanava yhtiölle oli sen oma verkkokauppa, mutta Fotonordicilla oli myös Oulun Limingantullissa kivijalkaliike.
Yhtiön talouslukujen perusteella se kasvoi hurjasti etenkin koronavuonna 2021, mutta sittemmin liikevaihto on supistunut vauhdilla: vuoden 2021 huippuaikana liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2024 enää 3,8 miljoonaa euroa. Yhtiö teki voittoa viimeksi vuonna 2021.
Fotonordic oli hakeutunut yrityssaneeraukseen vuonna 2023, mutta saneerausohjelmasta huolimatta yhtiö ei saanut käännettyä toimintaansa voitolliseksi.
Ylelle annetun haastattelun mukaan yhtiön vaikeuksien takana oli etenkin kuluttajamyynnin voimakas hiljentyminen.
Yhtiö oli hyvin pidetty etenkin ammattimaisten droonikuvaajien keskuudessa.
1 KOMMENTTI
hylol1/1
never höörd
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.