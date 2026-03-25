Oikeus: YouTube ja Instagram on suunniteltu aiheuttamaan riippuvuutta

Yksi teknologiamaailman tarkkaan seuratuista oikeudenkäynneistä päättyi tänään käräjäoikeuden (district court) tuomioon Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Oikeus totesi sekä Metan että Googlen olleen tietoisia siitä, että niiden luomat sosiaalisen median palvelut aiheuttavat riippuvuutta, mutta eivät siitä huolimatta suojelleet alaikäisiä käyttäjiään.

Oikeusjutussa nyt 20-vuotias amerikkalainen nainen haastoi molemmat teknologiajätit oikeuteen, syyttäen niitä lapsuudessa kokemistaan mielenterveysongelmista. Oikeusjutun keskiössä on ollut se, tietävätkö yhtiöt, että niiden omistamat palvelut ja niiden käyttämät algoritmit aiheuttavat riippuvuutta - ja ovatko ne tehneet asian korjaamiseksi mitään.

Reutersin mukaan tuomio syntyi valamiehistön päätöksellä. Oikeus katsoi, että 70% naisen kokemista ongelmista johtui Metan omistamasta Instagramista ja 30% puolestaan Googlen omistamasta YouTubesta.



Oikeusjuttu oli nostettu myös Snapchatin emoyhtiötä Snapia ja TikTokia vastaan, mutta BBC:n mukaan molemmat yhtiöt sopivat oikeusjutun oikeuden ulkopuolisessa sovittelussa.

Tuomioista voi valittaa vetoomustuomioistuimeen ja Meta kertoi ainakin yhtiön lausunnossa, että yhtiö "harkitsee jatkotoimenpiteitään".