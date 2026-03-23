Päivän diili: Dreamen viiden tähden robotti-imuri nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Roboimurivalmistaja Dreame julkaisi helmikuussa 2025 Dreame X50 Ultra Complete -robotti-imurinsa. Huippuluokan ominaisuuksia sisältänyt roboimuri lanseerattiin silmiä kirvelevällä 1399 euron hintalapulla.

Otimme uutuuden pitkään testiin heti sen julkaisun jälkeen ja robo suorastaan loisti testissämme - se sai kesällä julkaistussa arvostelussamme täydet viisi tähteä. Robosta oli mielestämme vaikea keksiä mitään moitittavaa - sen tukevaa hintalappua lukuunottamatta.

Onneksi roboimureissakin hinnat tuppaavat laskemaan inhimillisemmälle tasolle ajan saatossa. Dreame X50 Ultraa onkin myyty syksyn 2025 jälkeen huomattavasti rauhallisemmilla hinnoilla, vaikka toki kallis se edelleen on. Black Fridayn aikoihin robon hinta tipahti 869 euron tasoon ja silloin nostimmekin sen jo erinomaiseksi diiliksi.

Nyt Dreame X50 Ultran hinta on laskenu tuosta Black Fridayn hintatasostakin napsun alaspäin ja sen saa tarjouksesta 799 eurolla.

Kallishan se silti on, mutta vastapainoksi Dreame X50 Ultra tarjoaa roboimurin, joka ei testijaksomme aikana kompuroinut käytännössä mihinkään esteisiin. Ja tietysti se osaa mopata, pestä omat moppinsa, tyhjentää oman pölysäiliönsä ja kiivetä korkeidenkin kynnysten yli. Se on itse asiassa ainoa testaamamme roboimuri, joka loikkaa nätisti jopa testikohteemme 4 senttiä korkean kylpyhuoneen kynnyksen yli.

Todettakoon myös, että roboimureiden maailmassahan mallimerkinnät ovat uskomattoman sekavat. Dreame X50 Ultra ja Dreame X50 Ultra Complete ovat siis täsmälleen sama tuote, mutta "Complete"-version mukana toimitetaan jotain lisäsälää, kuten ylimääräinen pölypussi. Tarjouksessa oleva tuote on nimenomaan "Complete"-malli, mutta arvostelumme tiedot pätevät tietysti molempiin versioihin.

Luonnollisesti suosittelemme jokaista potentiaalista ostajaa tutustumaan arvosteluumme, sillä 800 euroa roboimurista on edelleen iso nippu rahaa..





