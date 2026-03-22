Ihmisiä ei voikaan korvata tekoälyllä? OpenAI aikoo kaksinkertaistaa työntekijöidensä määrän
Tekoäly-yhtiö OpenAI suunnittelee merkittävää henkilöstön kasvattamista seuraavien vuosien aikana. Financial Timesin tietojen (maksumuuri) mukaan yritys aikoo lähes kaksinkertaistaa työntekijöidensä määrän nykyisestä 4500 hengestä 8 000:een vuoden 2026 loppuun mennessä.
OpenAI eroaa tässä merkittävästi muista teknologiajäteistä, jotka ovat ilmoittaneet viime vuosina lähinnä toistuvasti merkittävistä irtisanomisista, kautta linjan.
OpenAI aikoo sijoittaa suurimman osan uusista työntekijöistä tuotekehityksen, tutkimuksen ja myynnin tehtäviin. Lisäksi yhtiö aikoo panostaa niin sanottuihin "teknisiin lähettiläisiin", joiden roolina on tukea yritysasiakkaita OpenAI:n tekoälytyökalujen hyödyntämisessä. Näiden asiantuntijoiden tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat saavat mahdollisimman suuren hyödyn OpenAI:n kehittyneistä ratkaisuista, kuten ChatGPT:stä.
Yrityksen kasvusuunnitelmat ovat osa laajempaa strategiaa, jolla OpenAI pyrkii vahvistamaan asemaansa nopeasti kehittyvässä tekoälykilpailussa. Yhtiön markkina-asema on viime aikoina ollut paineessa, sillä etenkin kilpailija Anthropic ja sen Claude-tekoälyratkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan yritysasiakkaiden keskuudessa.
Toki netin vääräleuat ovat riemastuneet OpenAI:n rekrytoinneista: vinoilua siitä, että tekoäly ei näytä sittenkään korvaavan ihmisiä, on näkynyt niin Redditissä kuin somekanavissakin.
