Eurooppaan tulossa oma versio Nintendo Switch 2 -konsolista, joka on paremmin korjattavissa

Nintendo on ilmoittanut tuovansa Nintendo Switch 2:een varsin ilahduttavan teknisen uudistuksen.

Nikkein mukaan (japaniksi) Switch 2:a tehdään eurooppalaisia kuluttajia varten uusi versio, jossa konsolin sisäänrakennetut akut on helppo vaihtaa uusiin itse.

Muutos johtuu Euroopan unionin korjattavuusdirektiivistä eli ns. right-to-repair -lainsäädännöstä, joka pakottaa valmistajia tekemään tuotteistaan helpommin korjattavia ja pitkäikäisempiä.

Tarkalleen ottaen Euroopan unionin asetus (EU) 2023/1542 edellyttää, että kaikissa kannettavissa akkukäyttöisissä laitteissa akun täytyy olla helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja tai liuottimia. Vaikka laki hyväksyttiin jo vuonna 2023, sen keskeiset vaatimukset astuvat voimaan helmikuussa 2027. Nintendon mukaan Switch 2:n varsinaiseen pelikonsoliin sekä sen Joy-Con 2 -ohjaimiin tulee EU:ssa akun vaihdon mahdollistava rakenne.



Siitä ei ole tietoa, aikooko Nintendo muuttaa myös muualla maailmassa myytävät Switch 2:t tukemaan helppoa akkujen vaihtoa. Mikäli näin käy, se on jälleen yksi esimerkki ns. "lainsäädännön tarttumisesta", jossa Euroopan unionin tiukat lait muuttavat firmojen toimintaa koko maailmassa - koska usein muutos on helpointa toteuttaa koskemaan koko maailmaa. Esimerkki vastaavasta muutoksesta oli myös Applen iPhonejen siirtyminen USB-C -latausliitäntään koko maailmassa, EU:n lainsäädännön vuoksi.