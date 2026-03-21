Copilotin rooli Windowsissa vähenee, Windowsiin muitakin muutoksia

Microsoft on ilmoittanut tekevänsä merkittäviä muutoksia Windows 11 -käyttöjärjestelmäänsä, erityisesti vähentämällä tekoälyavustaja Copilotin näkyvyyttä eri osissa käyttöjärjestelmää ja sen sovelluksia. Päätös on osa laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa Windowsin laatua, suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Muutokset ovat suora vastaus käyttäjäpalautteeseen, jonka mukaan Copilotin integrointi on ollut ajoittain liiallista ja jopa häiritsevää.

Viimeiset vuodet Microsoft on keskittynyt tunkemaan Copilotia oikeastaan jokaiseen mahdolliseen Windowsin kulmaan, aina Windowsin oletussovelluksista, kuten Muistiosta, lähtien. Käyttäjien reaktiot näihin tekoälyominaisuuksiin ovat olleet ristiriitaisia: kun osa arvostaa tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, moni taas on kokenut Copilotin olevan liian näkyvästi esillä ja vaikeasti poistettavissa. Kritiikkiä on tullut myös siitä, että tekoäly ei aina ole aidosti hyödyllinen kaikissa käyttökohteissa, vaan sen lisääminen vaikutti lähinnä käyttöjärjestelmän paisuttamiselta.



Microsoftin Windows- ja laiteyksikön johtaja Pavan Davuluri kertoi yhtiön blogissa, että jatkossa Copilotia ei enää tungeta jatkossa "joka paikkaan", vaan tekoälytoimintoja lisätään vain sellaisiin Windowsin osiin, joissa sen arvellaan tuovan oikeasti hyötyä. Ensimmäisenä muutokset näkyvät muun muassa Windowsin Valokuvat-sovelluksessa, Muistiossa ja kuvakaappaustyökalussa, joista näkkyvyyttä vähennetään merkittävästi.

Copilot ei kuitenkaan poistu Windowsista kokonaan. Microsoft korostaa, että tekoälyominaisuuksia kehitetään edelleen, mutta jatkossa niiden lisääminen tapahtuu harkitummin ja käyttäjäkokemusta aidosti tukevilla tavoilla. Tavoitteena on, että Copilot toimii käyttäjän avustajana - ei kaikkialla läsnä olevana, vaan valinnaisena ja hyödyllisenä työkaluna.

Tekoälyn käytön vähentämisen lisäksi Microsoft panostaa päivityksissä Windows 11:n suorituskykyyn, muistinkäytön optimointiin ja käyttöliittymän joustavuuteen. Esimerkiksi tehtäväpalkin voi tulevaisuudessa siirtää näytön ylä- tai sivureunaan, ja Resurssienhallinnan sekä muiden ydintoimintojen käynnistyksiä ja reagointinopeutta pyritään nopeuttamaan. Myös päivitysten hallinta helpottuu: käyttäjille annetaan enemmän valinnanvaraa päivitysten asentamiseen ja laitepäivitysten ajoitukseen.

Microsoftilla on erityinen intressi tehdä Windowsista kevyempi, mikä näkyy muun muassa pyrkimyksissä pienentää käyttöjärjestelmän perustason muistijalanjälkeä. Tämä on tärkeää paitsi käyttäjäkokemuksen, myös laitteistovaatimusten ja PC-markkinoiden kehityksen kannalta - käyttömuistin ja SSD-levyjen hintojen noustessa räjähdysmäisesti, myös käyttöjärjestelmän ja ohjelmien täytyy keventyä.