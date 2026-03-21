Elon Musk tuomittiin sijoittajien harhaanjohtamisesta - miljardien vahingonkorvaukset odottavat

Elon Musk on todettu syyllistyneen Twitterin sijoittajien harhaanjohtamiseen. Tuomio liittyy Muskin yrityskauppaan vuonna 2022, jolloin Musk osti Twitterin itselleen.

Oikeusjuttu sai alkunsa siitä, että Musk oli julkisesti kyseenalaistanut Twitterin käyttäjätilien aitouden ja erityisesti bottien määrän, mikä johti siihen, että Twitterin osakekurssi laski merkittävästi ennen kuin Musk osti Twitterin itselleen.

Vuonna 2022 Musk teki 44 miljardin dollarin tarjouksen Twitterin ostamisesta, mikä vastasi 54,20 dollarin osakekohtaista hintaa. Pian tämän jälkeen hän alkoi toistuvasti kyseenalaistaa yhtiön ilmoittamaa bottitilien määrää, muun muassa julkaisemalla useita twiittejä (linkki vie X/Twitteriin), joissa hän väitti, että väärennettyjä ja roskapostitilejä olisi huomattavasti enemmän kuin Twitter raportoi. Näiden lausuntojen jälkeen Twitterin osakekurssi laski ja osa sijoittajista päätyi myymään omistuksensa alihintaan epävakaassa tilanteessa.



Ryhmä entisiä Twitterin sijoittajia nosti kanteen Muskia vastaan, väittäen tämän käyttäneen julkisia lausuntojaan vaikuttaakseen tarkoituksella yhtiön osakekurssiin ja luodakseen epävarmuutta kaupasta. Sijoittajat katsoivat, että Muskin tavoitteena oli joko painaa osakekurssia uudelleenneuvottelujen helpottamiseksi tai päästä kokonaan vetäytymään kaupasta. Muskin asianajajat puolustautuivat toteamalla, että hänen huolensa bottitileistä olivat perusteltuja ja perustuvat yhtiön johdon antamiin tietoihin.

Talousmedia Bloombergin mukaan (maksumuuri) valamiehistö kuitenkin päätyi sijoittajien kannalle. Se totesi, että Musk oli harhauttanut sijoittajia kahdella merkittävällä, julkisuuteen annetulla lausunnollaan, jotka liittyivät bottitilien määrään ja Twitterin arvostukseen. Samalla valamiehistö hylkäsi kaksi muuta petossyytettä. Oikeuden päätöksellä Musk on nyt vastuussa siitä taloudellisesta vahingosta, joka koitui sijoittajille hänen lausunnoistaan johtuneen osakekurssin laskun vuoksi. Korvaussummia ei ole vielä vahvistettu, mutta arvioiden mukaan ne saattavat nousta jopa 2,6 miljardiin dollariin (noin 2,24 miljardia euroa).