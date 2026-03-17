Hobby Hallin toiminnasta kantautuu huolestuttavia uutisia

Helsingin Sanomien keräämien tietojen mukaan verkkokauppa Hobby Hallin toiminnassa on huolestuttavia merkkejä.

Lehti kertoo Hobby Hallin sulkeneen maaliskuussa sekä puhelinpalvelunsa että Vantaalla sijainneen Postnordin noutopisteensä.

Hobby Hall on brändinä yksi Suomen vanhimmista postimyyntiyrityksistä. Yhtiö perustettiin vuonna 1962, mutta se on vuosikymmenten aikana vaihtanut omistajaa useaan otteeseen. Stockmann omisti yhtiön vuodesta 1985 vuoteen 2016 saakka. Sen jälkeen Hobby Hall on vaihtanut omistajaa useaan kertaan ja kuuluu nykyisin kansainvälisen sijoitusyhtiö Mid Europa Partnersin omistamaan PHH-konserniin, joka omistaa myös useita verkkokauppoja Baltian maissa.

Hobby Hall on nykyisin muuttunut pääosin ns. markkinapaikaksi, jonka kautta muut yhtiöt myyvät tuotteita. Samalla tavalla toimivat myös mm. Temu, Gigantin Marketplace ja CDON Marketplace.



Helsingin Sanomien mukaan Asiakastieto luokittelee Hobby Hallin ns. suuren riskin yhtiöksi ja Asiakastiedon luokituksessa sille määritellään korkea konkurssiriski. Finderin kautta noudetuissa Hobby Hallin taloustiedoissa näkyy merkittävä liikevaihdon notkahdus toissatilikaudelta viimeisimmälle tilikaudelle (päättyi 03/2025).

Mikäli yhtiön taloustilanne vaikuttaa vähänkään epäselvältä, kannattaa verkossa ostokset tehdä aina luottokortilla - ei siis debit-kortilla. Luottokortilla ostettaessa asiakas saa rahansa takaisin luottokortin myöntäneeltä rahoituslaitokselta, jos tuotetta ei koskaan saakaan itselleen.