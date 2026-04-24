DJI:n uudet Lito-dronet tuovat huipputekniikan aloittelijoiden ulottuville – Hinnat alkavat 349 eurosta
DJI on esitellyt uuden Lito-dronesarjan, joka on suunnattu erityisesti ensimmäistä kuvauskopteriaan etsiville sisällöntuottajille.
Uusi mallisto koostuu kahdesta laitteesta, Lito 1:stä ja Lito X1:stä, jotka tuovat aiemmin kalliimmista malleista tuttuja turvaominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan.
Suomessa Lito 1:n hinnaksi on ilmoitettu 349 euroa ja kehittyneemmän Lito X1 -mallin hinnaksi 429 euroa. Hinnat asettuvat hieman nykyisen DJI Mini 4K -mallin yläpuolelle, jota myydään Suomessa tällä hetkellä noin 279–309 euron hintaan.
Vaikka Lito-sarja on hintaluokaltaan lähellä merkin edullisimpia malleja, se tarjoaa merkittäviä parannuksia erityisesti lentoturvallisuuteen.
Molemmat uutuudet on varustettu 360 asteen esteidentunnistuksella, joka auttaa kopteria väistämään automaattisesti esteitä kaikista suunnista. Malliston kärkimalli Lito X1 vie turvallisuuden vielä pidemmälle hyödyntämällä eteenpäin suunnattua LiDAR-tutkaa, joka mahdollistaa äärimmäisen tarkan navigoinnin haastavissakin ympäristöissä.
Molemmat kopterit painavat alle 249 grammaa, mikä tekee niiden käytöstä säädösten kannalta kevyempää: alle 250-grammaisen kopterin lennättämiseen ei vaadita erillistä kauko-ohjaajan teoriakoetta, vaikka laitteiden sisältämän kameran vuoksi lennättäjän onkin rekisteröidyttävä Traficomin drone-operaattoriksi.
Kuvausominaisuuksien osalta mallien välillä on selkeitä eroja. Edullisempi Lito 1 hyödyntää puolen tuuman CMOS-kennoa, joka kykenee 48 megapikselin valokuviin ja 4K-videon tallennukseen 60 ruudun sekuntinopeudella.
Paremman tason Lito X1 puolestaan on varustettu suuremmalla 1/1.3 tuuman kennolla, joka tarjoaa paremman suorituskyvyn hämärässä, 14 askeleen dynaamisen alueen sekä tuen 10-bittiselle D-Log M -väriprofiilille. X1-mallissa on myös 42 gigatavua sisäistä tallennustilaa, mikä helpottaa kuvaamista silloinkin, kun muistikortti unohtuu kotiin.
Älykkäät kuvaustilat, kuten jopa 12 metriä sekunnissa kulkeva ActiveTrack-kohteenseuranta, MasterShots ja pystykuvaus sosiaalista mediaa varten, ovat mukana molemmissa malleissa.
Lentoajaksi koptereille luvataan vakioakulla 36 minuuttia, ja ne tukevat O4-videonsiirtoa, joka takaa vakaan yhteyden jopa 15 kilometrin etäisyydelle.
