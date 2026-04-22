Claude Code poistettiin Pro-tilaajien ulottuvilta

Tekoälyfirma Anthropic aiheutti järkytystä ohjelmointipiireissä tällä viikolla.

Yhtiö poisti vaivihkaa valtavan suositun Claude Code -ohjelmointityökalunsa yhtiön uusilta, Pro-tasoista kuukausitilausta tilaavilta käyttäjiltä.

Tämä näkyi niin, että yhtiön hinnoittelusivulla edullisimman eli 17 dollaria kuukaudessa maksavan Pro-tilauksen kohdalla kohta Claude Code oli merkitty ruksilla eli siten, että se ei kuulu kyseiseen tilaukseen lainkaan. Claude Code sisältyi vain tätä kalliimpaan, vähintään sata dollaria kuukaudessa maksavaan Max-tilaukseen.

Yhtiö kertoi pari päivää muutoksen jälkeen, että kyseessä oli pienimuotoinen kokeilu (linkki vie X/Twitteriin) ja Claude Coden käyttö on poistettu vain osalta uusista tilaajista.



Anthropicin "kokeilu" ei ole sinänsä yllättävä, sillä kiinteään kuukausilaskutukseen pohjautuvat tekoälyratkaisut ovat osoittautumassa vahvasti tappiollisiksi, etenkin ohjelmoinnissa. Ns. agenttipohjaisen ohjelmoinnin nousun myötä ohjelmistokehittäjät kuluttavat toisinaan niin hurjalla tahdilla tekoälyresursseja, että kiinteä kuukausilaskutus kohtelee palveluiden käyttäjiä hyvin epäsuhtaisesti.

Kilpailija, Microsoftin omistama GitHub päätyi tällä viikolla vielä radikaalimpaan ratkaisuun ja estää nyt uudet GitHub Copilot -tilaukset kokonaan.

Tämä heijastelee laajemminkin sitä, että ilmaisen tai edes edullisen tekoälyn aikakausi on pian lopuillaan ja maksajiksi pistetään kuluttajat sekä tekoälyä työn tehostamiseen käyttävät firmat.