Suomalainen Distance Technologies mullistaa tuulilasit – Kia esitteli koko lasin kattavan 3D-näkymän

Helsinkiläinen Distance Technologies ja autovalmistaja Kia ovat julkistaneet yhteistyön, joka tuo uuden polven lasittoman XR-teknologian osaksi autojen tulevaisuutta.





Milanon Design Week -tapahtumassa esillä oleva Kia Vision Meta Turismo -konseptiauto on ensimmäinen Distancen kehittämällä panoraamatasoista heijastusnäyttöä (HUD, head-up display) hyödyntävä auto.

Distance Technologies on suomalainen teknologiayritys, jonka perustajajoukosta löytyy muun muassa virtuaalilaseistaan tunnetun Varjon entistä johtoa ja osaajia. Yrityksen tavoitteena on muuttaa läpinäkyvät pinnat, kuten tuulilasit, ikkunat ja kypärien visiirit, älykkäiksi ja syvyysvaikutelman tarjoaviksi käyttöliittymiksi. Yrityksen kehittämä laskennallinen optiikka mahdollistaa digitaalisen sisällön sulauttamisen fyysiseen ympäristöön ilman, että käyttäjän tarvitsee käyttää erillisiä VR- tai AR-laseja.

Toisin kuin nykyiset heijastusnäytöt, jotka näkyvät kuljettajalle yleensä vain pienenä ja litteänä tietokerroksena lasin pinnassa, Distancen kehittämä ratkaisu kattaa koko tuulilasin laidasta laitaan.

Järjestelmä hyödyntää valokenttätekniikkaa, joka luo äärettömän pikselisyvyyden. Tämä tarkoittaa, että navigointiohjeet, varoitukset ja muu ajotieto eivät näytä kelluvan lasilla, vaan ne näyttävät sijaitsevan luonnollisesti osana ympäröivää 3D-maailmaa. Teknologia mahdollistaa visualisointien sijoittamisen juuri oikeaan kohtaan kuljettajan näkökentässä, mikä tekee tiedon omaksumisesta intuitiivisempaa ja parantaa liikenneturvallisuutta.





Kian Vision Meta Turismo -konseptiautossa teknologiaa käytetään tutkimaan uudenlaista ihmisen ja koneen välistä digitaalista vuorovaikutusta. Auto on suunniteltu yhdistämään ajokokemus ja ihmiskeskeinen muotoilu tavalla, jossa auton älykkyys ja kuljettajan havaintokyky sulautuvat yhteen. Konseptiauto esiteltiin alun perin Koreassa vuoden 2025 lopulla yhtiön 80-vuotisjuhlan yhteydessä, mutta teknologia esiintyy kansainvälisessä ympäristössä.

Kyseessä on siis konseptista, ja yhtiöt eivät ole vielä vahvistaneet, milloin teknologiaa voitaisiin nähdä sarjatuotannossa.