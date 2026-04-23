Kela pahoittelee: Valtava tekninen vika mykisti verkkopalvelut – "Ei viitteitä hyökkäyksestä"

Kelan palveluissa on havaittu torstaina 23. huhtikuuta aamuyöstä alkaen laaja tekninen häiriö, joka on halvaannuttanut lähes kaiken asioinnin.

Häiriö vaikuttaa kattavasti Kelan digitaalisiin palveluihin, puhelinpalveluun sekä etäasiointiin, eikä palveluita voida tällä hetkellä käyttää normaalisti.





Kelan virallinen verkkosivusto kela.fi on poissa käytöstä. Myös OmaKela-palvelu on pimeänä, mikä estää hakemusten jättämisen ja etuustietojen tarkistamisen. Kelan mukaan asiointi etäpalveluissa ei onnistu tällä hetkellä lainkaan.

Tilannetta selvitetään parhaillaan, mutta vian tarkka syy ei ole vielä tiedossa. Kelan IT-johtaja Jukka Melanen kuitenkin painottaa, ettei tällä hetkellä ole viitteitä siitä, että kyseessä olisi ulkopuolinen palvelunestohyökkäys. Melasen mukaan IT-yksikkö työskentelee tiiviisti, jotta korjaus saadaan tehtyä ja palvelut palautettua mahdollisimman pian.

Kela pyytää asiakkaita välttämään asiointia, jos kyseessä ei ole täysin välttämätön ja akuutti asia. Toimeentulotuen puhelinpalvelu pidetään auki, mutta se palvelee ainoastaan kiireellisiä toimeentulotukiasioita. Asiakkaiden on hyvä varautua linjojen ruuhkautumiseen häiriötilanteen vuoksi.





Viranomainen pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa ja kehottaa seuraamaan tiedotusta. Mikäli hakemusten jättämisellä ei ole välitön kiire, asiointia suositellaan siirrettäväksi siihen saakka, kunnes järjestelmät saadaan jälleen toimintakuntoon.