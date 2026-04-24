Meta on ohittamassa Googlen, kasvamassa maailman suurimmaksi mainosfirmaksi
Google on ollut jo vuosien ajan täysin ylivoimaisesti maailman suurin mainostilaa myyvä yhtiö.
Kaikesta maailmassa käytetystä mainosrahasta yli neljäsosan arvioidaan päätyvän Googlen liikevaihdoksi. Vertailuluku siis sisältää aivan kaiken mainosmyynnin koko maailmassa - myös printtilehtien mainostilan, katumainonnan ja TV-mainonnan.
Mutta arvioiden mukaan Google on tipahtamassa ykköstilalta pykälän alaspäin, sillä mainosalaa seuraavan analytiikkayhtiö eMarketerin arvion mukaan Meta olisi nousemassa Googlen ohi jo tämän vuoden aikana.
Muutos koskisi sekä osuutta Yhdysvaltain mainosmyynnistä että globaalia osuutta mainosmyynnistä.
eMarketerin arvion mukaan Metan mainoksista keräämän liikevaihdon taso vuodelle 2026 olisi 243 miljardia dollaria (noin 207 miljardia euroa) ja Googlen vastaava luku olisi noin 240 miljardia dollaria (noin 205 miljardia euroa).
Ero olisi repeämässä tulevina vuosina selkeästi Metan hyväksi, sillä samaisessa arviossa ennustetaan vuodelle 2028 Metan osalta jo 316 miljardin dollarin mainosliikevaihtoa, Googlen saavuttaessa 298 miljardin dollarin mainosliikevaihdon.
Googlen lukuihin kuuluvat mukaan siis kaikki sen emoyhtiön Alphabetin omistamat mainosalustat eli Googlen lisäksi myös YouTube. Metan pakettiin kuuluvat Facebook, Instagram, Threads ja WhatsApp.
Syiksi Metan menestykseen analyysi arvioi sen paremmin onnistuneen tekoälystrategian: yhtiö tarjoaa valmiita tekoälytyökaluja mainostajille, joiden avulla mainoksia voi helposti räätälöidä eri kohderyhmille.
Lisäksi Meta on rakentanut Googlea tehokkaamman automaatioputken mainosten luomiselle, muokkaamiselle ja seurannalle. Instagramin ja Facebookin Reels-tyyppiset videomainokset ovat olleet iso tekijä Metan mainosliikevaihdon kasvulle.
Kahden jättiläisen jälkeen maailman kolmanneksi suurimpana mainosmyyjänä säilyy edelleenkin - monelle hieman yllättäen - Amazon, joka takoo rahaa pääasiassa myymällä mainostajille sijoittelua omassa verkkokaupassaan.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.