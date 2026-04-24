Kaikille OP:n pankkitileille tulee käyttöön uusi rajoitus

Pankkikonserni OP aikoo muuttaa kaikkien henkilöasiakkaidensa pankkitilejä vuoden 2026 aikana.

Pankki asettaa automaattisesti kaikille henkilöasiakkaiden pankkitileille päiväkohtaisen, 10 000 euron turvarajan. Vastaava 10 000 euron turvaraja asetetaan myös yksittäisille rahasiirroille.

Syy tähän on yksinkertaisesti se, että ihmiset luulevat asettaneensa pankkitileilleen turvarajat, mutta eivät ole tehneet niin.

OP:n mukaan 70 prosenttia heidän asiakkaista vastasi kyselyssä asettaneensa omalle pankkitililleen turvarajat, mutta oikeasti vain noin 20 prosentilla sellainen on, pankin oman datan mukaan.

Sekaannus johtuu todennäköisesti siitä, että ihmisillä on pankki- ja luottokorteissaan turvarajat asetettuna, mutta he luulevat, että vastaavat rajat koskisivat myös pankkitilejä.

Turvaraja tarkoittaa siis sitä, että tililtä ei voi siirtää rahaa tai maksaa maksuja yli asetetun raja-arvon.

Rajoja voi vapaasti muuttaa myös isommiksi OP:n verkkopankin kautta, mutta pankin mukaan tärkeintä on, että muutoksen jälkeen kaikilla on edes jonkinlainen turvaraja tileilleen asetettuna - vaikka sitten pankin itsensä toimesta.



Keinoilla estetään huijareita, jotka ovat keplotellleet itselleen pääsyn asiakkaan tileihin, tyhjentämästä aivan kaikkea tileillä lojuvaa omaisuutta.

Jos 10 000 euron rajakin kuulostaa turhan isolta menetettäväksi, voi rajan asettaa jo nyt pienemmäksikin. Luonnollisestikaan automaattista 10 000 euron turvarajaa ei aseteta tileille, joille on jo jokin turvaraja asetettu ennestään tilin haltijan toimesta.