Meta seuraa nyt työntekijöidensä hiirten liikkeitä ja näppäimistön painalluksia - tiedot tekoälyn koulutukseen
Meta on ryhtynyt seuraamaan työntekijöidensä hiirten liikkeitä ja näppäimistön painalluksia. Tietoja ei käytetä yhtiön mukaan työntekijöiden tehokkuuden arviointiin, vaan niillä koulutetaan Metan omia tekoälymalleja.
Lisäksi tietoja keräävä, työntekijöiden tietokoneille yhtiön toimesta asentama taustasovellus ottaa aika ajoin ruutukaappauksia työntekijän tietokoneen näytöstä. Tätä tarvitaan siihen, että tekoäly ymmärtäisi paremmin kontekstin, missä hiiren liikkeitä ja näppäimistön painalluksia on kerätty.
Tiedot selviävät uutistoimisto Reutersin haltuun päätyneestä Metan sisäisestä muistiosta (maksumuuri), jossa järjestelmän toimintaa kuvataan tarkemmin.
Muistiossa kehutaan, miten tällä tavoin kaikki Metan työntekijät voivat osallistua yhtiön tekoälymallien parantamiseen, pelkästään tavanomaiset työnsä tekemällä.
Yhtiö vastasi Reutersin kyselyyn ja kertoi, että kerättyjen tietojen ansiosta Meta pystyy kehittämään paremmin tekoälymalleja, jotka osaavat käyttää myös tavanomaisia käyttöjärjestelmiä, eli ohjaamaan tietokonetta itsenäisesti.
Vähemmän yllättäen käytäntö on otettu käyttöön mitä ilmeisimmin ainoastaan Metan Yhdysvaltain toimipisteissä, mutta sitä ei ole tietojen mukaan otettu käyttöön Metan Euroopassa sijaitsevissa toimistoissa. Euroopan unionin alueella käytäntö törmäisi todennäköisesti joko EU-tasoisiin tai kansallisiin lainsäädäntöihin.
