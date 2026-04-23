Elon Muskin SpaceX ja Cursor aloittavat laajan yhteistyön

SpaceX:n ja tekoälypohjaista ohjelmistokehitysympäristöä kehittävän Cursorin välinen jättisopimus on paljastunut entistä laajemmaksi valtapeliksi tekoälymarkkinoilla. Sisäpiirilähteiden mukaan myös Microsoft harkitsi Cursorin ostamista, mutta vetäytyi lopulta neuvotteluista, ennen kuin SpaceX varmisti usean miljardin dollarin yhteistyösopimuksen ja mahdollisen yritysoston option.

Tietojen mukaan Microsoft arvioi tosissaan Cursorin hankintaa, mutta ei edennyt varsinaiseen tarjoukseen. Syitä sille, miksi Microsoft ei lopulta tehnytkään Cursorista ostotarjousta, on spekuloitu paljon: yhtiöllä on jo toki ennestään vahva asema kehittäjätyökaluissa GitHub Copilotin ja Visual Studio Coden kautta, mutta toisaalta Cursor on kasvanut vauhdilla yhdeksi suosituimmista tekoälypohjaisista ohjelmointiympäristöistä. Yhtenä mahdollisena esteenä Microsoftin tarjoukselle on pidetty sitä, että kauppa todennäköisesti joutuisi kilpailuviranomaisten syyniin.



Microsoftin jätettyä leikin sikseen, syntyi siis yhteistyösopimus SpaceX:n ja Cursorin välillä. Sen pohjalta SpaceX:llä on kaksi vaihtoehtoa edetä asiassa: ensinnäkin SpaceX maksaa sopimuksen pohjalta joka tapauksessa Cursorille noin 10 miljardia dollaria laskentatehosta ja yhteistyöstä - mutta sille jää myös mahdollisuus ostaa Cursor kokonaan itselleen noin 60 miljardilla dollarilla.

Aiheesta uutisoineiden tahojen, kuten Neowinin ja CNBC:n mukaan SpaceX ei ostanut Cursoria heti, koska täysimittaisen yritysoston pelättiin viivästyttävän SpaceX:n suunnittelemaa pörssilistautumista. Nyt solmittu osto-optio antaa SpaceX:lle mahdollisuuden hyödyntää Cursorin teknologiaa ja osaamista välittömästi, mutta siirtää päätöksen lopullisesta yrityskaupasta myöhemmäksi.

Samalla Elon Muskin yhtiö tunkee itsensä ensimmäistä kertaa isosti ohjelmistokehittäjien työpöydille. Muskin henkilöbrändi on ollut ongelmallinen miehen omistamalle Teslalle, etenkin Euroopassa, joten on mielenkiintoista seurata, vaikuttaako nyt solmittu yhteistyösopimus sekä mahdollinen, myöhemmin tapahtuva yrityskauppa Cursorin suosioon kehittäjien keskuudessa.