Threads saa live-chatit: Houkuttelee etenkin urheilufaneja
Vahvasti kasvussa oleva, Metan omistama tekstipohjainen sosiaalisen median palvelu Threads saa kokonaan uuden toiminnon.
Live-chat on tarkoitettu täydentämään Threadsin nopeatempoista, mutta algoritmeihin pohjautuvaa sosiaalisen median ulottuvuutta.
Live-chattejä ei voi perustaa itse, eli ne eivät ole perinteisiä, suljettuja ryhmäkeskusteluja, vaan ne ovat avoinna valikoiduille aihealueille. Esimerkiksi koripalloliiga NBA:n otteluille syntyy tällaisia reaaliaikaisia yhteisöjä, jossa meneillään olevaa koripallo-ottelua voi seurata muiden kanssa kommentoiden.
Metan mukaan ainakin alkuvaiheessa live-chateillä on myös eräänlaiset "juontajat" eli vetäjät, kun yhtiö aloittaa toiminnon kokeilun NBA:n loppuotteluiden kanssa.
Tärkein tähtäin Threadsilla lienee tulevassa kesässä, jolloin pyörähtävät käyntiin jalkapallon MM-kisat.
Threads on noussut Suomessa jo suosituimpien sosiaalisen median palveluiden joukkoon ja sovellus on ohittanut viikottaisissa latausmäärissä jo Metan omistaman Facebookinkin.
Myös AfterDawn löytyy Threadsista, jossa jaamme uutisiamme ja osallistumme myös keskusteluun teknologian saralla.
