Hollannin keskuspankki siirtyy käyttämään Lidlin konsernin pilvipalveluita
Alankomaiden keskuspankki, De Nederlandsche Bank (DNB) on aloittanut siirtymän kohti eurooppalaisia IT-ratkaisuja.
Keskuspankki on solminut merkittäväksi luonnehditun sopimuksen pilvipalveluidensa asteittaisesta siirtämisestä Schwarz Digitsin pilveen. Schwarz Digits on Lidlin emoyhtiön, Schwarz Groupin tytäryhtiö.
Hollantilaisten medialähteiden mukaan maan keskuspankki ja finanssialaa säätelevä viranomainen ilmaisivat jo viime vuonna julkisesti huolensa siitä, miten riippuvaisia maan taloustoimijat ovat amerikkalaisista IT-ratkaisuista.
Schwarz Digits ryhtyi rakentamaan jättimäistä 11 miljardin euron datakeskusta Saksaan loppuvuodesta 2025.
