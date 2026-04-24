Nokia-televisioistakin tunnettu StreamView on konkurssissa
Itävaltalainen StreamView GmbH, joka tunnetaan erityisesti Thomson-brändin televisioiden ja suoratoistolaitteiden valmistajana ja jakelijana, on hakeutunut konkurssiin.
Wienissä jätetyn konkurssihakemuksen mukaan yhtiöllä on velkaa noin 36,6 miljoonaa euroa.
StreamView on tullut suomalaisille tutuksi erityisesti aiemmasta roolistaan Nokia-brändin televisioiden ja medialaitteiden taustavoimana, mutta viime aikoina yhtiö on keskittynyt Thomson-tuotteisiin, joita on Suomessa laajasti saatavilla.
StreamViewn alaisista Nokian brändiä kantavista laitteista testasimme Nokia Streaming Box 8010 -mediatoistimen.
StreamView on vastannut useiden vuosien ajan Thomson-brändin tuotteista Euroopassa ja julkaissut vastikään uusia Google TV -laitteita, kuten päivitetyn version suoratoistolaitteestaan.
Konkurssin syiksi yhtiö ilmoittaa yleisen kustannustason nousun, kaupan esteet sekä vaikeudet kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Yhtiö on ilmoittanut, ettei se aio jättää saneeraussuunnitelmaa, mikä tarkoittaa nykyisen liiketoiminnan päättymistä.
Thomson-tuotemerkin omistava yhdysvaltalainen Established Inc. on kuitenkin pyrkinyt rauhoittelemaan markkinoita. Brändin omistajan mukaan se tekee kaikkensa varmistaakseen palveluiden ja tuen jatkuvuuden kuluttajille samalla, kun se etsii uutta kumppania Thomson-laitteiden valmistukseen ja jakeluun Euroopassa.
