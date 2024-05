Ecovacs Winbot W2 Omni ikkunanpesurobotin arvostelu: Hidas, mutta varsin pätevä laite

Saimme loppukeväästä 2024 arvosteluumme kapistuksen, jota emme tienneet tarvivamme, nimittäin ikkunanpesurobotin - mutta pakkohan se oli testata.

Eli kyseessä on Ecovacsin ikkunanpesurobotti, Ecovacs Winbot W2 Omni, joka maksaa noin 500 euroa.

Kun saimme tiedon, että kyseinen robotti on tulossa testiin, emme aluksi oikein edes hahmottaneet sitä, millä tavalla robotti voisi oikeasti toimia: pysyykö se jollain telineellä ikkunalasissa kiinni, tarvitaanko siihen jotain koukkuja vai perustuuko tekniikka kenties imukuppeihin...

Ja tietysti toinen ajatus oli se, että mihin ihmeeseen robottia voisi tarvita ikkunoiden pesussa - ja mitä lisäarvoa sellainen voisi tuoda ikkunoiden pesuun.

Eli lähtötilanne oli tällä kertaa arvostelujaksollemme todella uusi ja erikoinen.

Mutta pistimme robotin tositoimiin välittömästi ja sillä pestiin kahden kerrostaloasunnon ikkunat ja yhden isomman omakotitalon ikkunat heti, kun kevätaurinko alkoi tarpeeksi kurkistelemaan pilven takaa.





Millainen Winbot W2 on?

Kun Winot W2 saapui testiin ja saimme paketin kiskaistua auki, oli hämmennys hyvin, hyvin suuri. Kyseessä oli pienen matkalaukun kokoinen kapistus, kantokahvalla varustettuna. Fyysisiltä mitoiltaan paketti vastasi noin puolikasta lentolaukkua.

Salkku painaa 5,2 kg, sillä on leveyttä 31,2 cm, korkeutta 32,5 cm ja paksuutta 21,5 cm. Mutta salkku on todellakin vain salkku, sillä varsinainen robotti löytyy sen sisältä.

Salkun suurempi sivuluukku paljastaa sisältään varsinaisen robotin, joka onkin sitten selkeästi pienempi kapistus. Robotti itsessään painaa vain 1,5 kg ja se on 27 cm leveä ja 27 cm pitkä, paksuutta on oman mittauksemme mukaan noin 8,5 cm.

Salkun pienemmän luukun takaa löytyy kiinteästi kytketty virtajohto, kaksi kappaletta siivousliinoja sekä turvaköysi. Turvaköydelle emme keksineet omissa testeissämme mitään käyttökohdetta, mutta siitä lisää myöhemmin.

Kun robotti otetaan salkusta pois, paljastuu sen takaa myös Ecovacsin pesunestepullo.

Salkussa itsessään on tarjolla kolme toimintapainiketta. Keskellä olevasta napista robottin kytketään virrat (mutta varsinainen pesu ei ala tästä). Toisesta painikkeesta valitaan haluttu siivoustila ja kolmas painike toimii robotin ja salkun välisen letkun kelaamiseen takaisin salkun sisään.

Robotti itsessään on kiinteästi letkulla kytkettynä salkkuun kiinni. Johtoa ei voi irroittaa eikä sitä ole tarkoituskaan irroittaa, sillä robotissa itsessään ei ole lainkaan akkua, vaan akku löytyy salkusta, joka syöttää virtaa robotille piuhan kautta.

Robotin päällä on vain käynnistyspainike sekä vedenpitävä luukku, josta täytetään robotin kaipaama pesuneste. Tärkein asia robotissa itsessään on kahva - tästäkin lisää myöhemmin arvostelussamme.

Pohjasta robotti on hyvin yksinkertainen. Kulmista löytyvät pystyasennossa olevat pienet renkaat, joiden tarkoitus on kulkea ikkunan karmeja pitkin robotin siivotessa ikkunan reunoja.

Sivuilta löytyvät puolestaan laitteen telaketjut. Eli kummallakin robotin sivulla on kaksi rengasta, joiden välillä on kumista tehty eräänlainen telaketju. Telaketjujen avulla kosketusta ikkunaan tulee mahdollisimman vähän, mutta ne pitävät kuitenkin liukkaalla ikkunapinnalla. Telaketjut hoitavat varsinaisen robotin liikuttelun ja ohjailun ikkunoiden pinnalla. Keskellä oleva pieni syvennys sisältää eränlaisen imurin, ritilöineen, joka onkin täysin kriittinen Winbotin toiminnan kannalta.

Lisäksi robotin pohjan reunoja kiertää tarranauha, johon kiinnitetään siivousliina.

Siivousliina on mikrokuituliina, joka on muotoiltu täsmälleen Winbotin pohjan mukaiseksi. Liina tarttuu hyvinkin tiukasti robotin tarranauhaan kiinni, mutta liina kannattaa asetella tarkasti, jotta se on mahdollisimman tasaisesti kytkettynä.

Winbot W2 Tekniset tiedot



Paino, telakkasalkun kanssa 5,2 kg Akkukesto 110 min (valmistajan ilmoittama) Latausnopeus noin 2 tuntia (valmistajan ilmoittama) Paino (pelkkä robotti) 1,5 kg Robotin mitat 27 x 27 x 8,5 cm Johdon pituus 5,5 metriä (valmistajan ilmoittama) Muuta Mukana toimitetaan 2 siivousliinaa sekä 230 ml pesunestepullo Hinta noin 500 euroa (05/2024) - tarkista päivän hinta





Miten Winbot W2 toimii?

Ecovacs Winbot W2 on toimintaperiaatteeltaan lopulta varsin yksinkertainen kapistus. Robotti itsessään toimii tavallaan "imurina", imaisten itsensä hurisevalla imulla ikkunaan kiinni. Pesemiseen ei käytetä varsinaisesti ihmeemmin vettä, vaan mikrokuituliina kastellaan käsin vesihanan alla, puristetaan kuivaksi ja asetetaan robotin pohjaan kiinni.

Kun mikrokuituliina on asennettu paikoilleen ja tankkiin on lorautettu pesunestettä, aletaan töihin.

Koko salkku kannetaan pestävän ikkunan läheisyyteen ja lasketaan maahan. Sen jälkeen robotti otetaan salkusta ulos ja painetaan salkun päällä olevasta painikkeesta koko laitokseen virrat päälle.

Tämän jälkeen robotti otetaan kahvasta käteen ja viedään johonkin kohti ikkunaa ja painetaan kevyesti ikkunaa vasten. Kohdalla, johon robotti laitetaan ei ole sinänsä väliä vaan kohdan voi valita sen mukaan, joihin itse näppärästi sen haluaa laittaa. Itse painoimme aloituskohdan yleensä oman päämme kohdille.

Nyt robotissa itsessään olevaa painiketta pidetään pohjassa muutaman sekunnin ajan - ja työ alkaa. Nyt kahvasta päästetään irti ja voidaan keskittyä nauttimaan siitä, kun robotti tekee työt.

Ikkunoiden pesu

Ikkunoiden pesu on todella yksinkertainen homma Winbotin kanssa. Käytännössä ainoa asia, mistä tarvitsee huolehtia, on sopivan pesutilan valinta.





Tarjolla on kolme pesutilaa, joista hitain ja tehokkain pesutila on tarkoitettu ikkunojen ulkopinnoille, etenkin kaupungissa asuttaessa. Sisäpinnoille taas riittää kevyempi, keskimmäinen pesutila.

Jos (ja kokemuksemme mukaan, kun) Winbotista innostuu ja ryhtyy pesemään ikkunoita useammin, voidaan pikaiseen pesuun käyttää myös keveintä pesutilaa. Lisäksi on tarjolla myös pelkät reunat pesevä pesutila, jolle emme oikein mitään järkevää käyttötarkoitusta testin aikana keksineet.

Kun pesutila on asetettu ja mikrokuituliina kasteltu, pitää tarkistaa vielä pesunesteen määrä. Robotti osaa kertoa onneksi, jos pesuaine on vähissä, joten asiasta ei tarvitse hirvittävästi stressata, vaikka robotin säiliössä olevan pesunesteen määrää onkin vaikea arvioida silmämääräisesti.

Tämän jälkeen robotti asetetaan ikkunaan kiinni ja käynnistetään. Sitten vain käsi irti ja katsotaan kun peseminen etenee.

Tarpeeksi monta ikkunaa pestyämme, saimme pääteltyä robotin toimintalogiikan. Se etsii pienen pähkäilyn jälkeen ikkunan yläreunan ja asettelee itsensä vaakatasoon (eli laitteen käsikahva on vaakatasossa) ja etenee siitä sivulta sivulle pyyhkien, aina noin puolikkaan robotin leveyden verran alaspäin laskeutuen.

Kun robotti pääsee aivan ikkunan alareunaan, se etsii ikkunan reunan ja kääntää itsensä pystyasentoon (jälleen, käsikahvaa katsoen) ja pyyhkii ensin toisen reunan. Sitten se liikkuu alareunaa pitkin toiseen reunaan ja toistaa saman tempun.

Lopuksi robotti palaa takaisin siihen kohti, johon se asetettiin käynnistyksen yhteydessä. Tällöin salkussa oleva kaiutin kertoo naisäänellä englanniksi, että siivous on valmis. Robotti jatkaa imulla ikkunassa roikkumistaan, kunnes käsi laitetaan robotin kahvan sisään ja pidetään robotin virtapainiketta pohjassa muutaman sekunnin ajan. Sitten imu lakkaa ja robotti tipahtaa käden varaan, valmiina siirrettäväksi seuraavan ikkunan luo.

Kun kaikki ikkunat on pesty, poistetaan siivousliina robotin pohjasta ja robotti asetetaan takaisin paikoilleen salkun sisään. Tämän jälkeen painetaan vielä salkun päällä olevaa kelauspainiketta, jolloin salkun ja robotin välinen johto kelautuu takaisin salkun sisään.

Kauanko ikkunoiden pesu kestää?



videolla ikkunan peseminen alusta loppuun asti

Testasimme robottia aikaa ottamalla. Testissämme oli ikkunoita, joiden ikkunapinta-alan mitat olivat 122 cm x 132 cm. Neliöitä kyseisessä ikkunassa oli siis 1,61 m2.

Tehokkaimmalla pesulla tällaisen ikkunan pesemiseen meni aikaa noin 8 minuuttia (kellotimme tuloksen kolmesti, vaihteluvälin ollessa 7:45 ja 8:30). Pikapesulla, eli nopeimmalla koko ikkunan pesevällä tilalla aikaa vastaavassa ikkunassa meni tasan 4 minuuttia.

Eli aivan nopeasta hommasta ei ole kyse. Jos tehopesulla pesee vaikkapa kolminkertaisten ikkunoiden kaikki kuusi ikkunapintaa, aikaa menee 48 minuuttia, johon pitää laskea päälle vielä se hetkinen kun robotin siirtää ikkunapinnalta toiseen.

Toki samalla voi touhuta jotain muuta, joka onkin suositeltava tekeminen. Itse keskityimme pihan haravointiin sillä välin, kun robotti puhdisti yhden omakotitalokohteemme ikkunoita.

Tuleeko ikkunoista puhtaita?

Tietysti tärkein kysymys on se, saiko Ecovacs Winbot W2 oikeasti ikkunat puhtaaksi. Vastaus tähän sekä testaajan että puolueettomien kriitikoiden mielestä oli ehdottomasti kyllä.

Robotti ei jättänyt myöskään minkäänlaisia raitoja tai vastaavaa ikkunoihin pesun jälkeen, vaan tekniikalla, jossa robotti pyyhki ikkunaa aina puolikkaan leveytensä verran kerrallaan, vältyttiin tältä tavalliselta ikkunan pesuun liittyvältä ongelmalta.

Muutamat testissämme olleet ikkunoiden ulkopinnat olivat keränneet vuoden aikana varsin reippaasti puiden ja kasvien siitepölyä itseensä, joten testi oli siinäkin mielessä varsin pätevä: emme pesseet valmiiksi suhteellisen puhtaita ikkunoita, vaan oikeasti ikkunoita, joista siivoustuloksen eron näki välittömästi.

Mutta pienellä pesunesteeseen ja rätin vetämiseen pohjautuvalla robotilla on kuitenkin omat rajansa.





Jos ikkunassa oli jotain todella sitkeää likaa, vaikkapa havupuista tullutta sitkeää siirappista tahraa, niille Winbot ei mahtanut mitään. Likaisimmat ulkoikkunat tulikin pestyä niin, että niitä pyyhittiin käsin rätillä sen verran että isoimmat tahrat saatiin irti - ja vasta sen jälkeen robotti asetettiin ikkunaan paikoilleen hoitamaan varsinainen viimeistely ja tasainen lopputulos.

Siivousliinaa täytyi käydä pesemässä käsin muutaman ikkunan välein, kun kohdalle osui kaikkein likaisimpia ikkunoita. Tässä auttoi se, että robotin mukana toimitettiin kaksi siivousliinaa, eli robotin työtä ei tarvinnus keskeyttää liinojen pesun ajaksi, vaan toinen liina voitiin pestä sillä välin kun robotti siivosi toisen liinan kanssa.

Mutta isommassa pesu-urakassa siivousliinoja hankkisin mielellään neljä tai viisi varastoon, sillä pelkkä liinojen huuhtelu ei riittänyt pidemmän päälle. Liinoista alkoi pidemmän käytön jälkeen jäämään rantuja ikkunoihin, joita aiemmin ei ollut ilmestynyt - eli liinat pitäisi pestä oikeasti pyykkiaineella ja huolehtia niiden ehdoton puhtaus, kun ikkunoita siivotaan. Yksi liina pysyi toimivan siistinä ikkunoiden sisäpuolia pestäessä noin 5 - 8 ikkunan ajan, mutta ulkoikkunoissa törkyä kertyi paljon nopeammin.

Siivoustulos oli siis edelleen yleisarvosanaltaan mainio - mutta tietyin rajoituksin.

Älypuhelinsovellus

Älypuhelinsovelluksena Winbot W2 käyttää muistakin Ecovacsin tuotteista tuttua Ecovacs Home -sovellusta, joka on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille.

Winbot W2:n osalta sovelluksesta on varsin vähän hyötyä ja mielestäni robottia voi käyttää varsin mainiosti myös ilman sovelluksen asentamista.

Sovellus kytkeytyy robottiin Bluetoothin avulla ja sen kautta voidaan lähinnä valita robotin siivousteho. Saman valinnan voi tehdä myös suoraan salkussa olevasta napista, joten tähänkään sovellusta ei tarvita.

Sovelluksen kautta toki robottia voi halutessaan myös kauko-ohjata kulkemaan käyttäjän haluamaa reittiä, mutta toiminto on enemmän leikkimiseen sopiva kuin oikeaa, järkevää käyttöä varten olemassa (tai ainakaan me emme keksineet toiminnolle mitään järkevää käyttöä).

Akkukesto ja latausnopeus

Robotin akku kesti testissämme aika tarkkaan 12 ikkunalasin verran, ikkunoiden ollessa mainittuja 1,61 m2 kokoisia ja kaikkien kohdalla käytettäessä tehopesua.

Valmistaja lupaa akkukestoksi 110 minuuttia, joka vastaa aika tarkkaan sitä, mihin päädyimme omassakin kokeessamme 12 ikkunan osalta.

Akku latautuu tyhjästä täyteen noin 2 tunnissa.

Erikoisin ja omituisin ongelma robotissa on ehdottomasti se, että robottia ei voi käyttää lainkaan silloin, kun salkku on kytkettynä pistorasiaan latausta varten. Päätös on järjetön, koska salkkua pistorasiaan kytkettynä vaikkapa sisällä voitaisiin ikkunat saada siivottua näppärästi akun samalla latautuessa. Nyt pesujen väliin tulee väkisellä parin tunnin mittainen tauko, kun akku loppuu kesken siivousprojektin.







Muuta mainittavaa

Robotti on siis jatkuvasti kytkettynä sen latausasemaansa eli ns. salkkuun. Tässä piilee yksi huomionarvoinen asia, eli robotti yltää juuri niin pitkälle kuin mihin kaapeli yltää.

Ilmeisesti aiemmissa Ecovacsin (ja muidenkin valmistajien) ikkunanpesuroboteissa on laitettu mukaan liian lyhyt johto, mutta tilanne on onneksi älytty korjata Winbot W2:ssa.

Winbot W2:n robotin ja salkun välinen johto on 5,5 metriä pitkä, eli johdon pitäisi kaiken järjen mukaan yltää salkusta robottiin myös silloin, kun puhdistettavana on todella, todella iso ikkuna. Ja jos ikkuna on jostain syystä vieläkin isompi, voi salkun halutessaan nostaa vaikkapa jakkaran päälle, jotta salkusta ikkunan ylimmäiseen nurkkaan oleva etäisyys pysyisi alle 5,5 metrissä.

Käytännössä johdon pituus pitäisi riittää myös valtaviin, kahden kerroksen korkuisiin ikkunoihin, jos robotin asettaa vaikkapa tikkaiden päälle ikkunan puolivälin korkeudelle. Tällöin kenties aiemmin mainitsemastamme salkussa olevasta turvakoukusta voisikin olla hyötyä, eli salkun voisi kytkeä tikkaisiin kiinni - eikä se pääsisi tipahtamaan, jos tikkaita tulee tönäistyä vahingossa.

Yksi selkeästi esiin nostettava asia Ecovacs Winbot W2:n kanssa on se, että robottiin pitäisi käyttää vain Ecovacsin omaa pesunestettä. Pesuneste ei ole tavallista ikkunanpesuun tarkoitettua pesuainetta, vaan tuoteselosteen mukaan vaikutti sisältävän ainakin deionisoitua vettä ja alkoholia. Vastaavaa pesuainetta voi löytyä varmaan edullisemmallakin, mutta mitään perusfairya en uskaltaisi lykätä laitteen sisään.

Pesunestettä kului tehopesuja käytettäessä kohtuullisen vähän, mutta merkittävästi silti. Laskujeni mukaan laitteen mukana toimitettu 230 ml pesunestepullo riitti noin 60-80 ikkunapinnan tehopesuun.

Nesteen hinta vaikuttaa vaihtelevan villisti eri kaupoissa, sillä tätä kirjoitettaessa litran pullollisen Ecovacsin omaa pesunestettä vaikutti saavan joistain kaupoista 10 eurolla, kun taas useimmissa kaupoissa myytiin Ecovacsin pienempiä 230 ml pulloa noin 15 euron hintaan.

Winbot osasi myös siivota varsin pienet ikkunatkin. Jos robotti ylipäätään mahtuu ikkunalasin päälle, mielellään siten, että siinä on järkevästi tilaa liikkumiseen myös johonkin suuntaan, ikkunan pystyy puhdistamaan Winbot W2:n avulla. Useimmat testikohteissamme olleet tuuletusikkunat pystyttiin puhdistamaan Winbotin avulla mainiosti.

Lisäksi robotti toimii myös mille tahansa muullekin tasaiselle ikkunapinnalle. Eli kunhan lasi on niin tasainen, että siihen saadaan imettyä tyhjiö, se voidaan puhdistaa. Kokeilussamme mm. peilit saatiin puhdistettua Winbotin avulla mainiosti. Mutta auton tuulilasiin se ei sovellu, koska tuulilasit ovat kaarevia.

Parvekelasit

Erityisenä mainintana nostaisin vielä esiin Suomessa hyvin yleiset lasitetut parvekkeet. Tyypillinen parvekelasitus koostuu useista kapeista ikkunalaseista, jotka ovat löyhästi toisiinsa kiinnitettyjä.

Ecovacs Winbot W2 ei pysty puhdistamaan tällaisia parvekelaseja siten, että se lätkäistäisiin koko lasipintaa siivoamaan. Syy on se, että ikkunalasien välillä olevat raot estävät tehokkaan tyhjiön luomisen robotin imiessä itseään ikkunalasia varten - eli suomeksi sanottuna robotti saattaisi tipahtaa ikkunasta irti osuessaan lasien väliin.

Ratkaisu tähän on se, että parvekelasit pitää kääntää irti toisistaan, avaten mekanismia ja tehden lasien väliin isomman raon. Tällöin jokainen lasi pestään erikseen. Aluksi ajatus hirvitti: tunnistaisiko robotti sen, että ikkuna loppuukin "tyhjään" - vai tipahtaisiko se päädyttyään tyhjän päälle. Mutta Winbot W2 yllätti positiivisesti ja tunnisti lasin reunan loppumisen, vaikkei karmeja ollutkaan reunoilla ja siivoili kiltisti "irrallaan" killuvan lasipinnan näppärästi.

Mitä hyötyä ikkunanpesurobotista on? Kenelle se sopii?

Kaiken testauksemme jälkeen meidän piti syventyä tiukasti tärkeimpien kysymysten äärelle, eli lähinnä pohtimaan sitä, onko ikkunanpesurobotista mitään hyötyä. Ja jos on, niin kenelle.

Tärkein hyöty Winbotista on ehdottomasti se, että sen kanssa ei tarvita lainkaan tikkaita. Jos kädellä yltää asettamaan robotin ikkunan mihin tahansa osaan, se riittää. Eli ikkunan yläreunaan ei tarvitse itse yltää, vaan robo hoitaa pesemisen yläilmoihin saakka, palaten aina takaisin lähtöpisteeseen siivouksen lopuksi.

Etenkin vanhuksille tai huonosta tasapainosta kärsiville ratkaisu on siis erinomainen.

Samalla tavalla ikkunoiden ulkopintojen pesu onnistuu yksikerroksiessa omakotitalossa tai rivitalossa usein ilman ikkunoiden avaamista ja ilman tikkaita. Kunhan robotin yltää ulkoa käsin asettamaan ikkunapinnalle, se riittää.

Sisätiloissa Winbotin edut tulevat esiin siinä, että vaikka ikkunoita pitääkin avata ikkunoiden sisäpintojen puhdistamiseksi, ei huonekaluja välttämättä tarvitse siirrellä lainkaan. Riittää, että ikkunan saa auki - jakkaralle ei ole tarvetta, kun ihmisen ei tarvitse yltää pesemään ikkunoita.

Yhteenveto

Ecovacs Winbot W2:n pesujälki oli yllättävän hyvää ja kriittisetkin arvioijat nyökyttelivät siivoustulokselle hyväksyvästi. Eli siltä osin kaikki on kunnossa.

Kenties isoin ongelma Winbotin kanssa on ajankäyttö, sillä robotti on varsin hidas työssään. Jos kotoa löytyy vaikkapa 10 kappaletta kolminkertaisia ikkunoita eli yhteensä 60 ikkunapintaa, kestää niiden puhdistaminen tehokkaimmalla teholla hurjat 8 tuntia. Toisekseen pesunestettä kuluu kohtuullisen paljon, eli siitä syntyy kustannuksia - riippuen siitä, millä hinnalla nestettä onnistuu varastoon ostamaan.

Oikeastaan ainoa todellinen ongelma Winbotissa on se, että robottia ei voi käyttää samalla kuin sitä ladataan. Tällöin siivoukseen tulee akun loppuessa pakollinen parin tunnin tauko, joka venyttää siivouksen isommassa kodissa väistämättä useammalle päivälle jaettavaksi.





Mutta jos onnistuu suhtautumaan Winbottiin siten, että robotti putsailee ikkunoita samalla kun itse tekee jotain muuta järkevää hommaa, ei ajankäyttö juurikaan haittaa. Riittää, että jaloittelee vartin välein ja vaihtaa robotin seuraavaan ikkunaan.

Se, kannattaako robotin ostaminen, lienee sitten kysymys, jossa pitää harkita omaa elämäntilannetta ja tarvetta. Vanhuksille tai muutoin liikkumisrajoitteisille Winbot on mielestäni erinomainen ratkaisu. Mutta 500 euron hintalappu ja se fakta, että ikkunoita ei yleensä pestä aivan jatkuvasti, kannattaa ottaa huomioon - kenties ostaisin robotin kaveriporukalla yhteisomistukseen.

Etenkin heille, jotka ostavat ikkunanpesun palveluna joltain ulkopuoliselta yritykseltä, Winbot W2 voi olla myös rahallisesti houkutteleva ostos.

Tuotteena Winbot W2 oli erinomaisen positiivinen yllätys, vaikka se ei tietenkään kaikille ole mitenkään järkevä ostos.

Plussat

Hyvä siivoustulos

Pystyy puhdistamaan myös todella isot ikkunat (noin 9 metriä kulmasta kulmaan)

Helppokäyttöinen

Siivousliinat voi pestä pesukoneessa





Miinukset

Pesunesteen hinta on kohtuullisen kova (ja vaihtelee villisti)

Akkua pitää ladata varsin usein, riittää vajaan 20m2 ikkunapinta-alan pesuun (tehopesulla)

Hinta on varsin kova

Ei voida käyttää akkua ladattaessa





Tähdet

Tähdistä lähtee mielestämme yksi pois ja tasan ainoa syy kokonaisen tähden poistolle on se, että robotti ei toimi akun latautuessa. Jos Ecovacs korjaisi tämän ongelman, Winbot W2 olisi täyden viiden tähden laite - niille, kenelle tällaiselle tuotteelle on tarvetta.