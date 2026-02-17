Joukkopako Discordista alkoi - näihin palveluihin pelaajat ovat loikanneet

Pelaajien suosima viestipalvelu Discord järkytti hiljattain käyttäjäkuntaansa, kun yhtiö ilmoitti ottavansa käyttöön pakollisen täysi-ikäisyyden varmennuksen palvelussaan.

Vaikka yhtiö on rauhoitellut käyttäjiä kertomalla, että isolle osalle käyttäjistä ikävalvontaa ei tehdä - ja että suurin osa Discordin palveluista ei ikärajan varmennusta vaadi, on käyttäjiä silti siirtymässä kilpaileviin palveluihin.

Discord itsessäänhän on käytännössä modernisoitu versio suomalaisesta keksinnöstä ircistä, samalla tavalla kuin yrityksissä laajalti käytetty Slack.

Nyt näyttää siltä, että Discordista lähtevät käyttäjät ovat jakaantumassa kahteen leiriin, sen pohjalta, mihin heidän oma, vanha Discordin "heimonsa" päättää siirtyä.

Voittajiksi näyttää valikoituvan kaksi palvelua. PC Gamer kertoo uutisessaan, että TeamSpeak olisi yksi voittajista.



TeamSpeak itse on kertonut omissa sosiaalisen median kanavissaan, että yhtiön palvelimet ovat hetkittäin ylikuormittuneet Discordista vyöryvien käyttäjämassojen johdosta.

Toinen voittajista vaikuttaa olevan yksityisyyteen panostava, avoimen lähdekoodin Stoat, joka tunnettiin aiemmin nimellä Revolt. Sen vastaanottama käyttäjämassa ei ole ollut toistaiseksi iso Discordiin nähden, mutta mediatietojen mukaan Stoatinkin käyttäjämäärät ovat olleet hurjassa prosentuaalisessa kasvussa.

Sosiaalisen median palveluiden ja viestisovellusten perustavanlaatuinen "ongelma" on se, että ne vaativat kokonaisen yhteisön siirtymisen uuteen palveluun. Joka on usein todella, todella vaikeaa. Usea teknologisesti valveutunut lukijamme on saattanut kannustaa omaa lähipiiriään vaihtamaan vaikkapa WhatsAppista Signaliin - huomaten, että muutos ei olekaan ihan helppo rasti.

Joten on mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako kohu Discordiin ja sen suosioon mitenkään merkittävästi, varsinkaan pitkällä tähtäimellä.