Babylon 5 ilmestyi ilmaiseksi - ja katosi lähes samantien, ilman selityksiä

Yksi tämän viikon suuria uutisia meille vanhan liiton nörteille oli se, kun ikoninen Babylon 5 -tv-sarja ilmestyi lähes vaivihkaa ilmaiseksi YouTubeen.

Kyseessä ei ollut mikään vahinko tai piraattijulkaisu, sillä sarjan oikeudet omistava Warner Bros. Discovery linkittää itse kyseisiin jaksoihin YouTubessa.

Mutta täysin ilman mitään selitystä, kaikki jaksot katosivat tänään, 17.2.2026. Kyseessä ei ole mikään vain tiettyjä maita koskeva muutos, sillä katoamistemppua on ihmetelty myös Redditin kansainvälisissä yhteisöissä.

Julkaisuhan toki meni vähän pieleen heti alkumetreiltä lähtien, sillä jaksot piti julkaista jakso-per-viikko -tahdilla. Sen sijaan Warner Bros. Discovery olikin laittanut jakeluun sarjan pilottina toimineen elokuvan (ns. "nollajakson"), unohtaen sen jälkeen varsinaisen, oikean ensimmäisen jakson - ja sitten julkaisi kaksi seuraavaa jaksoa.



Mutta tällä hetkellä mitään selitystä jaksojen totaaliselle katoamiselle YouTubesta ei ole annettu.