Babylon 5 on nyt katsottavissa ilmaiseksi

Ikoninen, 1990-luvun sci-fin mestariteoksena pidetty TV-sarja Babylon 5 on vihdoin katsottavissa verkossa, laillisesti.

Sarjan esitysoikeuksissa on ollut isoa kitkaa jo vuosikymmenten ajan ja fanit ovat olleet hyvin turhautuneita siihen, että sarjaa ei ole oikein päässyt katsomaan minkään suoratoistopalvelun kautta. Se on piipahtanut aina välillä joissain suoratoistopalveluissa, mutta silloinkin yleensä maarajoituksilla.

Mutta nyt sarja on julkaistu sen tekijänoikeuksien omistajan, Warner Bros. Discoveryn, toimesta vihdoin laillisesti verkkoon globaalisti. Ja mikä parasta, sarjaa voi katsoa täysin ilmaiseksi, sillä jakelukanavaksi on valittu YouTube.

Sarjan julkaisuun liittyy kuitenkin yksi mielenkiintoinen koukku: se julkaistaan jakso viikossa -periaatteella, eli aivan kuten alunperinkin.

Katsottavissa on tällä hetkellä kolme ensimmäistä jaksoa: tuplajakso The Gathering sekä ensimmäisen kauden jaksot 3 ja 4.

Puolentoista tunnin pilottijakso löytyy täältä:



Babylon 5: The Gathering